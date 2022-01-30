"طيران الجزيرة" الكويتية تقر شراء 28 طائرة إيرباص بـ3.4 مليار دولار‎‎

أعلنت شركة طيران الجزيرة الكويتية، عن موافقة مجلس إدارتها على توقيع اتفاقية مع شركة إيرباص لصناعة الطائرات، لشراء 28 طائرة بقيمة 1.03 مليار دينار كويتي (3.4 مليار دولار).

وقالت الشركة في إفصاح نشرته على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، يوم الأحد، إن مجلس إدارتها وافق خلال اجتماعه في 27 كانون الثاني/ يناير الجاري، على توقيع اتفاقية مع شركة إيرباص لشراء 20 طائرة من طراز ”إيه 320 نيو“، و8 طائرات من طراز ”إيه 321 نيوز“.

وأضافت الشركة أن مجلس الإدارة وافق أيضا على توقيع اتفاقية لشراء محركي طائرة من طراز CFM LEAP1-A26، بقيمة 9.8 مليون دينار (نحو 32.2 مليون دولار) لدعم عمليات الشركة“.

وأوضحت الشركة أنه ”لا يوجد أثر مالي لذلك على عملياتها حاليا“، لكنها توقعت أن يكون لكلا الاتفاقيتين أثر إيجابي عليها في المديين المتوسط والطويل.

وكانت الشركة أعلنت خلال معرض دبي للطيران في نوفمبر الماضي، عن طلب شراء 28 طائرة إيرباص، بقيمة تزيد على 3.3 مليار دولار.

ونقلت وكالة ”بلومبيرغ“ عن رئيس مجلس إدارة الشركة مروان بودي، قوله إن الشركة ترغب بتشغيل كامل أسطولها من الطائرات، لمدة 14 ساعة يوميا مقارنة مع 10 ساعات حاليا.

وتوقع مروان بودي أن يجري التشغيل الطبيعي مع انفتاح مختلف الأسواق بحلول الربع الثالث من 2022.

ولفت إلى أن ”الشركة توسعت في وجهات جديدة، منها مطار هيثرو في لندن، لذلك ارتفع منحنى الأسعار لوجود محطات جديدة“.

وتحولت الشركة إلى الربحية في الربع الثالث من العام الماضي، حيث حققت أرباحا قدرها نحو 12 مليون دينار كويتي مقارنة بتكبدها خسائر في الفترة نفسها من العام 2020 بلغت 5.6 مليون دينار، وقفزت الأسهم 15% هذا العام، لتواصل مكاسبها في 2021 البالغة 80%، حسب بيانات ”بلومبيرغ“.

جاء ذلك مع تخفيف القيود على السفر وزيادة أعداد المطعمين في الكويت وعبر شبكة الوجهات التي تخدمها.