تقرير: سوق الألماس الرخيص والصغير يشهد "جنونا في الشراء"

وصفت وكالة ”بلومبيرغ“ ما يجري حاليا في سوق الألماس الرخيص والصغير بأنه ”جنون في الشراء“ بدأ ملموسا قبل ثلاثة أشهر، ووصل الآن إلى ذروته مع إغلاق أحد أكبر مناجم العالم مما أدى إلى حمّى في الطلب.

وأشار تقرير للوكالة إلى أن سوق الألماس منخفض التكلفة، وهو النوع الذي قد تجده في محلات المجوهرات المعروضة الصغيرة والعادية، كان سوقا هزيلا طوال السنوات العشر الماضية.

وكان هذا السوق يشهد فائضا في المعروض من الأحجار رخيصة الثمن، وهي التي تكون في العادة صغيرة ومعيبة، ولذلك ظل الطلب هزيلا يتسم بانخفاض الأسعار وانخفاض هوامش الربح.

لكن الأشهر الثلاثة الماضية، أظهرت انعكاسًا حادًا حيث ارتفع الطلب بين المستهلكين الأمريكيين الذين يشترون حوالي نصف مجوهرات الألماس في العالم.

ونقل التقرير عن شركة Signet Jewellers، أن الدليل على زيادة الطلب على الألماس موجود في كل مكان، وقد وصلت مبيعات العطلات هذا الأسبوع، إلى مستوى قياسي ورفعت توقعات إيراداتها للمرة السادسة منذ أبريل/ نيسان.

كما أعلنت شركة Alrosa الروسية التي تتنافس مع De Beers عن أعلى مبيعاتها السنوية على الإطلاق.

وقد استجابت De Beers هذا الأسبوع، برفع أسعار الألماس الخام بنحو 10%، مما يعد أحد أكثر ارتفاعات الأسعار حدّة منذ سنوات، فالأحجار التي كان يمكن بيعها في المتاجر بأقل من 200 دولار، ارتفع أسعار بعضها بنحو 20%، بحسب التقرير.

ونقل التقرير عن أنيش أغراوال من شركة ”غيدماكس“ الاستشارية المتخصصة في الألماس، أن ”هذه الفئة عانت كثيرًا وما نراه الآن هو طفرة لم نشهدها على الأقل في العقد الماضي“.

تأثير كورونا

ويستذكر التقرير أن صناعة الألماس كانت واحدة من القطاعات التي استفادت من جائحة كورونا منذ بداياتها، فقد نما طلب المستهلكين بقوة، العام الماضي، على المجوهرات الماسية بينما ظل العرض مقيدًا.

وكان الانتعاش مدعومًا من قبل المستهلكين الأمريكيين، حيث قفز الطلب على المجوهرات بأكثر من 30 % مقارنة بالعام السابق، وبالذات في فترة البيع النشطة في العطلات.

وفي الوقت نفسه تعرض الإمداد لضغوط بعد أن أغلقت مجموعة ”ريو تينتو“ منجمها العملاق آرجيل، الذي أنتج بعضًا من أرخص الأحجار في العالم، في حين قلصت مناجم أخرى مثل مشروع ”دي بيرس فينيشيا“ عملياتها.

قواعد لعبة هذا السوق

وقد أدى ازدهار السوق إلى بعض الارتفاعات المعتدلة في الأسعار على مستوى البيع بالتجزئة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لجذب انتباه معظم المستهلكين، حيث استغرق الأمر بعض الوقت، ليتحول إلى حمّى، كما هو الآن.

وقد شهدت شركة ”ماونتن بروفنس“ التي تمتلك منجمًا في كندا مع De Beers، وتنتج بعضًا من أرخص الأحجار، ارتفاعًا في سعر بيعها بنسبة 30% تقريبًا مع نهاية العام الماضي.

ويخلص التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الأحجار الصغيرة يعتبر خبرا جيدا لعمال المناجم، ولكنه لا يغير قواعد اللعبة بالضرورة، فالقاعدة العامة هي أن 20 % من إنتاج الأحجار الكبيرة مرتفعة السعر يمثل حوالي 80 % من الأرباح.