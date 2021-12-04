السعودية تشتري 26 مروحية من "إيرباص"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أبرمت شركة ”إيرباص“ الأوروبية صفقة لبيع 26 مروحية مدنية إلى شركة سعودية فيما وقعت شركة ”فيوليا“ الفرنسية عقدًا لإدارة خدمات مياه الشرب في الرياض، وفق ما أعلنت المجموعتان اليوم السبت على هامش زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسعودية.

وأعلنت إيرباص في بيان أنه غداة توقيعها اتفاقية لبيع 12 مروحية عسكرية من طراز ”كاراكال“ إلى الإمارات، أبرمت اليوم السبت في جدّة عقدًا لبيع 26 مروحية، 20 منها من طراز ”اتش 145“ و6 من طراز ”اتش 160“ لشركة الطائرات المروحية السعودية، ولم تكشف عن قيمة الصفقة.

وتأسست شركة الطائرات المروحية عام 2018، بمبادرة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في إطار تنويع اقتصاد المملكة وللاستجابة ”للطلب المتزايد على السياحة الفاخرة وخدمات النقل الجوي“، وكانت تستخدم في الأصل عشر مروحيات خفيفة من طراز ”اتش 125 ايكوروي“.

من جانبها، وقعت شركة ”فيوليا“ الرائدة عالميًا في مجال المياه والنفايات، عقدًا لإدارة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في الرياض و22 مدينة مجاورة.

ويمثل هذا العقد الذي يمتد سبعة أعوام، عائدات بقيمة 82,6 مليون يورو، بحسب الشركة الفرنسية.

ووقعت شركة ”فيوليا“ ”اتفاق شراكة استراتيجية“ مع وزارة الاستثمار السعودية ”لتحسين الأداء التشغيلي والتجاري وفي مجال الطاقة لقطاع المياه في أنحاء البلاد“، إضافة إلى توسيع روابطها مع مجموعة أرامكو السعودية النفطية العملاقة.

فقد أصبحت المجموعة الفرنسية ”الشريك الحصري“ لأرامكو في معالجة نفاياتها الصناعية والعادية، أي 200 ألف طن سنويًا تُضاف إلى 120 ألف طن من النفايات الخطرة التي تتكفل بها أصلًا فيوليا.

ووقعت الإمارات وفرنسا يوم الجمعة، اتفاقية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان.

ورأت الرئاسة الفرنسية ”الإليزيه“ في بيان صحفي أن ”هذا يعد إنجازا كبيرا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين“ الحليفين.

وهذه أكبر طلبية خارجية للطائرات الفرنسية المقاتلة منذ دخولها الخدمة في عام 2004.

وسيتم تسليم الطائرات بدءا من عام 2027، وفق برنامج ”اف 4“ وهو عبارة عن مشروع قيد التطوير قيمته نحو ملياري يورو.

ومن المقرر بدء العمل به عام 2024، وتقدمه باريس على أنه ”قفزة تكنولوجية وصناعية واستراتيجية“.

وقال مسؤول فرنسي للصحفيين إن هذه الصفقة ستدعم بشكل مباشر 7000 وظيفة في فرنسا وتضمن استقرار سلسلة توريد الطائرة الحربية التي تنتجها شركة داسو حتى نهاية عام 2031.

وتهدف هذه الطلبية إلى استبدال 60 طائرة من طراز ”ميراج 2000-9“ التي حصلت عليها الإمارات في عام 1998.