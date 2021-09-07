"أرامكس" دبي تنتهج نموذجاً تشغيلياً جديداً لاغتنام فرص نمو قطاع النقل بعد كورونا

قالت أرامكس المدرجة في دبي اليوم الثلاثاء إنها فصلت أنشطتها الأساسية في إطار ”نموذج تشغيلي جديد“ يهدف إلى اغتنام فرص النمو في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية بعد كورونا.

وقالت الشركة، التي اشترت فيها الشركة القابضة (إيه.دي.كيو) المدعومة من أبوظبي والمتخصصة في الاستثمار العام الماضي حصة 22.25 %، إنها أسست ”أرامكس إكسبرس“، التي ستقدم خدمات التوصيل بين الشركات والعملاء، و“أرامكس لوجيستكس“ المسؤولة عن العمليات بين الشركات.

وعينت محمد ألخص رئيسا تنفيذيا للعمليات في ”أرامكس لوجيستكس“ وعلاء السعودي رئيسا تنفيذيا للعمليات في ”أرامكس إكسبرس“.

وقال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرامكس: ”تشهد صناعة النقل والخدمات اللوجستية العالمية تحولات جذرية مدفوعة في المقام الأول بازدهار قطاع التجارة الإلكترونية، والتحديات التي شهدتها سلاسل التوريد وارتفاع سقف توقعات العملاء، إلى جانب السرعة الهائلة في وتيرة التحول الرقمي“.

وتابع: ”انطلاقا من حرصنا على ترسيخ مكانة أرامكس الرائدة في القطاع وتعزيز نموها وتنافسيتها وموثوقيتها بشكل مستدام، قررنا التركيز على اقتناص فرص النمو عبر الفصل بين خطوط أعمالنا الأساسية“.

ويشكل قطاع خدمات النقل السريع للنشاط 70 % من إيرادات المجموعة. وذكرت أرامكس أنها تخطط لتعزيز النمو عبر إنشاء مسارات تجارية جديدة محلية ودولية.

وتخطط الشركة لتوسعة أنشطتها اللوجيستية، التي تشكل 28 % من الإيرادات، عبر زيادة حضورها في أسواق أساسية والأسواق التي تسهل التدفق التجاري إلى المنطقة.

وذكر البيان أنه من المتوقع أن يساهم انتعاش أسعار النفط في مساعدة النمو في أنشطة الشحن.

وفي إطار ”إعادة التصميم“ أنشأت الشركة هيكلا إقليميا جديدا وعينت رئيسا تنفيذيا للاستراتيجية ليشرف على أنشطة التوسع الدولي وخطط الدمج والاستحواذ.