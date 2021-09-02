ويندوز 11 مستعد للعمل في أكتوبر.. هل حاسوبك ملائم؟

تسابق شركة مايكروسوفت Microsoft الزمن لإصدار نظام التشغيل الجديد الخاص بها Windows 11، ليكون متاحاً في السوق خلال بضعة أشهر قليلة.

ويعتمد ترتيب التحديث عبر Windows 11 على مدى ملاءمة الأجهزة، فضلاً عن التفويضات الممنوحة لها لتحديث نظم تشغيلها، إذ يجب توخي الحذر للتأكد من أنها تلبي التحديات التقنية لإصدار Windows الجديد، خاصة مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة القديمة.

وكشفت مجلة ”فوكوس“ الألمانية أن الشركة العالمية الرائدة في مجال التقنيات والحواسيب صممت النسخة الجديدة من نظام التشغيل نهاية حزيران / يونيو الماضي، فيما تقرر أن يتم التحديث به بدءاً من الخامس من تشرين الأول / أكتوبر المقبل.

وفي الأصل، كان من المفترض أن يكون Windows 10 هو الإصدار الأخير من نظام تشغيل Microsoft، لكن الشركة تراجعت وطورت Windows 11، بحيث يصبح أكثر ديناميكية وتناسباً مع التطور الهائل في سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها.

وفي غضون أسابيع، ستتمكن الطرز الجديدة من حواسيب مثل Acer Swift 5 و Dell XPS13 و HP Specter x360 14 من تحديث نظم تشغيلها عبر Windows 11، بينما ستتبع بعد ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الأقدم خطوة بخطوة حتى منتصف عام 2022.

وبناء عليه، فالتحديث إلى إصدار Windows الجديد متاح مجانًا للطرز المؤهلة، كما يمكنك أيضًا البحث عن التحديث يدويًا في الإعدادات الموجودة ضمن عنصر القائمة ”التحديث والأمان“.

لكن بعض الذين كانوا يتطلعون إلى الميزة الجديدة الأكثر إثارة للاهتمام في Windows 11 لن يحصلوا على شيء في الوقت الحالي، خاصة أن ذلك يعتمد على القدرة على استخدام تطبيقات Android مع إصدار نظام التشغيل الجديد على جهاز الكمبيوتر.

ووفقًا لمايكروسوفت، سيتم توزيع الميزة فقط على ”مستخدمي Windows Insiders“ – مختبري الإصدار التجريبي – في الأشهر المقبلة، بينما لن تتمكن الجماهير أخيرًا من استخدام تطبيقات Android على أجهزة الكمبيوتر المحمولة ومع Windows 11 إلا في العام المقبل.

مع إصدار Windows الجديد، يحصل المستخدمون على تصميم تم تغييره بشكل أساسي ليكون مغايرًا لأي من الأشكال المشهورة.

وفي سياق هذا، تقوم Microsoft أيضًا بتجديد قائمة البدء والمتجر.

وفيما يتعلق بالوظائف الجديدة، ينصب التركيز على التعامل البسيط والمريح، والذي من شأنه أيضًا تمكين تعدد المهام والعمل مع شاشات متعددة.

وعبر نظام تشغيل Windows 11 سيختفي متصفح Internet Explorer، ليأخذ متصفح Edge مكانه.