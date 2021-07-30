لعلاج الحالات العصبية.. "نيورالينك" تجمع 205 ملايين دولار بجولة تمويل

قالت شركة ”نيورالينك“ الناشئة المتخصصة في علوم الأعصاب، والتابعة للملياردير الكندي-الأمريكي إيلون ماسك، إنها جمعت 205 ملايين دولار، وذلك في جولة تمويل بقيادة شركة ”في. واي. كابيتال“ ومقرها مدينة دبي بالإمارات، بمشاركة مشاريع لغوغل التابعة لألفابت.

وتستهدف ”نيورالينك“ زرع شرائح كمبيوتر لاسلكية في الدماغ للمساعدة في علاج الحالات العصبية، بما في ذلك مرض الزهايمر والخرف وإصابات الحبل الشوكي ودمج الجنس البشري مع الذكاء الاصطناعي.

ونشرت الشركة تسجيلا مصورا، في أبريل/ نيسان، يظهر قردا من قردة المكاك يلعب لعبة فيديو بعد زرع الشرائح في دماغه.

وقال ماسك على تويتر، في يونيو/ حزيران: ”سيمكن أول منتج لنيورالينك أي شخص مصاب بالشلل من استخدام الهاتف الذكي بذهنه أسرع من استخدام الإبهام“.

وأضاف: ”الجهاز مزروع بالجمجمة ويتم شحنه لاسلكيا حتى تبدو بالشعور أنك طبيعي تماما“.

وشارك إيلون ماسك في تأسيس ”نيورالينك“ عام 2016، وستستخدم الشركة، ومقرها سان فرانسيسكو، الأموال لإيصال منتجها الأول إلى السوق وفي البحث والتطوير.

ونيورالينك هي الشركة التي أسسها الملياردير إيلون ماسك، لتحقيق هدف مثير بوصل أدمغة البشر إلى الحواسيب، أو بناء واجهة تخاطبية بين الحاسوب ودماغ الإنسان.

وتعتبر نيورالينك أيضا شركة متخصصة في مجال التقانة العصبية (Neurotechnology)، تعمل على تطوير نظام يمكن عبره تسجيل النشاط الكهربائي للدماغ وإرساله لشريحة معالجة خارجية تتيح التحكم في آلات وتطبيقاتٍ أخرى، وذلك بمعنى أن نيورالينك تسعى إلى إتاحة التحكم المباشر في جهازٍ ما موجود حولنا عن طريق الأفكار في دماغنا.

وتهدف الشركة في عملها إلى إتاحة التواصل المعاكس؛ أي من خلال إمكانية إيصال أفكار معينة إلى الدماغ البشري من جهازٍ آخر، أو حتى إجراء عملية تحفيز عصبي لمنطقة معينة من الدماغ لعلاج مشكلة ما، وكذلك توفير منصة عالية الوثوقية يمكن استخدامها للمرضى الذين يعانون من مشاكل عصبية أو حتى إعاقات حركية حول العالم.

وكانت شركة نيورالينك عرضت خنزيرا مجهزا برقاقة الشركة، في حدث تم بثه مباشرةً على منصة يوتيوب، حيث كان لدى إحدى الخنازير، جيرترود، جهاز يسجل الإشارات من منطقة في الدماغ مرتبطة بخطمها (أنفها).