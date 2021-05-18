بـ950 مليون دولار.. "أبوظبي لبناء السفن" تزود البحرية الإماراتية بسفن استطلاع جديدة

قالت شركة أبوظبي لبناء السفن، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الدفاع والقوات البحرية الإماراتية وقّعت عقدا بقيمة 3.5 مليار درهم (950 مليون دولار) مع الشركة لتصنيع سفن استطلاع جديدة.

وقالت أبوظبي لبناء السفن في بيان، إن ”عقد سفن الاستطلاع البحري فئة فلج-3، هو أكبر طلب تتسلمه الشركة على الإطلاق“.

ولم تتطرق إلى عدد السفن التي من المقرر بناؤها بموجب العقد ولا موعد بدء واكتمال تسليمها.

واعتبر الرئيس التنفيذي للشركة، ديفيد ماسي أن ”هذا العقد يؤكد التزامنا المشترك بخدمة البحرية الإماراتية بالمنتجات المناسبة وحلول شحن متقدمة لتمهيد الطريق لمستقبل آمن“.

وبنت الشركة سفن ”كورفيت“ فئة ”بينونه“ لصالح البحرية الإماراتية، والتي جرى تسليم آخرها في 2017.

وتملك مجموعة ”إيدج“ الدفاعية الحكومية 40% في أبوظبي لبناء السفن، وتملك حكومة أبوظبي 10%، وذلك بحسب موقعها الإلكتروني.