"قطر للبترول" تخطط لبيع أولى سنداتها الدولية العامة بالدولار

قال مصدران، إن قطر للبترول تخطط لأول بيع عام لها لسندات دولية دولارية، لتصبح أحدث شركة نفط عملاقة في الخليج تطرق أسواق الدين في ظل انخفاض أسعار النفط.

وأوضح المصدران أن الشركة أرسلت، خلال الأسابيع القليلة الماضية، طلبات للبنوك كي تقدم مقترحات لعملية بيع الدين المزمعة.

وقال أحدهما، إن من المرجح أن تجمع مليارات الدولارات، مضيفا: ”ستكون صفقة ضخمة“.

ولم ترد الشركة حتى الآن على طلب للتعقيب، وهي تخطط لتوسع كبير في السنوات المقبلة.

وكانت قطر للبترول قد قالت، الشهر الماضي، إنها ستملك محطة ”قطر للغاز 1″، أولى محطات الغاز المسال في البلاد، ملكية كاملة حين ينتهي عقد مدته 25 عاما مع مستثمرين دوليين، من بينهم ”إكسون موبيل“ و“توتال“ العام المقبل.

ويأتي بيع السندات في وقت تبحث فيه شركات الطاقة في المنطقة عن سبل شتى لتدبير السيولة بعدما تعرضت العام الماضي لصدمة مزدوجة؛ بسبب جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط.

ودرست قطر للبترول، العام الماضي، خفض الوظائف وتقليص التكاليف جراء هبوط الطلب على النفط والغاز بسبب فيروس كورونا.