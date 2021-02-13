غوغل تدفع 76 مليون دولار لإنهاء نزاع مع ناشرين فرنسيين

وافقت شركة ألفا بت، الشركة القابضة التي تضم العديد من الشركات التابعة مثل غوغل لاب وبوسطن ديناميكس وغيرها، على دفع 76 مليون دولار لإنهاء نزاع مع ناشرين فرنسيين حول استخدام مقتطفات الأخبار في نتائج البحث.

وأفاد موقع ”Gadgets“ أن غوغل ستدفع 76 مليون دولار لمجموعة مكونة من 121 من جهات النشر الفرنسية لإنهاء نزاع استمر لمدة عام كامل بشأن حقوق الطبع والنشر، وذلك وفقا لوثائق اطلعت عليها ”رويترز“.

وتشير الوثائق إلى إلزام شركة غوغل دفع 22 مليون دولار سنويا وعلى مدار ثلاث سنوات لمجموعة الناشرين الفرنسيين وأيضا 10 ملايين دولار لنفس المجموعة لضمان عدم رفع أي دعوى من قبلهم للمطالبة بحقوق النشر والطبع لمدة ثلاث سنوات.

وفي شهر يناير للعام الحالي تم الإعلان عن الصفقة التي وافقت عليها غوغل مع مجموعة النشر الفرنسية Alliance de la presse d’information generale(APIG ولكن لم تحدد الشركة أي مبالغ مالية، ما أثار استياء العديد من الصحف الفرنسية الأخرى التي وصفت الصفقة بالغامضة وغير العادلة.

وجراء هذه الصفقة يراجع الناشرون من مختلف دول العالم الاتفاقية الفرنسية مع غوغل من أجل الحصول على تعويضات مالية مقابل مقتطفات الأخبار المستخدمة في نتائج البحث.

وتأتي هذه الخطوة بعد تنفيذ فرنسا قاعدة حقوق النشر التي وضعها الاتحاد الأوروبي لأول مرة والتي تتطلب من المنصات التكنولوجية مثل غوغل إجراء مفاوضات مع الناشرين من أجل الحصول على مكافأة مقابل المحتوى الإخباري.