اقتصاد

غوغل تدفع 76 مليون دولار لإنهاء نزا...
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غوغل تدفع 76 مليون دولار لإنهاء نزاع مع ناشرين فرنسيين

وافقت شركة ألفا بت، الشركة القابضة التي تضم العديد من الشركات التابعة مثل غوغل لاب وبوسطن ديناميكس وغيرها، على دفع 76 مليون دولار لإنهاء نزاع مع ناشرين فرنسيين

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المصدر: لؤلؤة أحمد - إرم نيوز

وافقت شركة ألفا بت، الشركة القابضة التي تضم العديد من الشركات التابعة مثل غوغل لاب وبوسطن ديناميكس وغيرها، على دفع 76 مليون دولار لإنهاء نزاع مع ناشرين فرنسيين حول استخدام مقتطفات الأخبار في نتائج البحث.

وأفاد موقع ”Gadgets“ أن غوغل ستدفع 76 مليون دولار لمجموعة مكونة من 121 من جهات النشر الفرنسية لإنهاء نزاع استمر لمدة عام كامل بشأن حقوق الطبع والنشر، وذلك وفقا لوثائق اطلعت عليها ”رويترز“.

وتشير الوثائق إلى إلزام شركة غوغل دفع 22 مليون دولار سنويا وعلى مدار ثلاث سنوات لمجموعة الناشرين الفرنسيين وأيضا 10 ملايين دولار لنفس المجموعة لضمان عدم رفع أي دعوى من قبلهم للمطالبة بحقوق النشر والطبع لمدة ثلاث سنوات.

وفي شهر يناير للعام الحالي تم الإعلان عن الصفقة التي وافقت عليها غوغل مع مجموعة النشر الفرنسية Alliance de la presse d’information generale(APIG ولكن لم تحدد الشركة أي مبالغ مالية، ما أثار استياء العديد من الصحف الفرنسية الأخرى التي وصفت الصفقة بالغامضة وغير العادلة.

وجراء هذه الصفقة يراجع الناشرون من مختلف دول العالم الاتفاقية الفرنسية مع غوغل من أجل الحصول على تعويضات مالية مقابل مقتطفات الأخبار المستخدمة في نتائج البحث.

وتأتي هذه الخطوة بعد تنفيذ فرنسا قاعدة حقوق النشر التي وضعها الاتحاد الأوروبي لأول مرة والتي تتطلب من المنصات التكنولوجية مثل غوغل إجراء مفاوضات مع الناشرين من أجل الحصول على مكافأة مقابل المحتوى الإخباري.

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غوغل تدفع 76 مليون دولار لإنهاء نزا...
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رويترز: توقعات ببيع "غالاكسي" المستثمرة في خطوط "أدنوك" سندات بـ3 مليارات دولار

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المصدر: رويترز

أظهرت وثيقة أن ”غالاكسي بايبلاين أستس“، المملوكة لكونسورتيوم مستثمرين حصل على حصة في أصول خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، من المتوقع أن تجمع ما لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار اليوم الثلاثاء من بيع سندات مستهلكة مقومة بالدولار على شريحتين.

وأفادت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تدير العملية بأنها تلقت طلبات اكتتاب بأكثر من 8.5 مليار دولار في بيع الدين.

ومن المتوقع إطلاق بيع السندات في وقت لاحق من اليوم.

وجرى تقليص السعر الاسترشادي إلى 140 زائد أو ناقص خمس نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل سبع سنوات للشريحة التي تستحق خلال 12 عاما ونصف العام إلى 13 عاما ونصف العام، و185 زائد أو ناقص خمس نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات للشريحة التي تستحق خلال ما يتراوح بين 19 عاما و19 عاما وثلاثة أرباع العام.

وجرى تقليص الشريحتين كلتيهما 15 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الأولي.

ويبلغ متوسط العمر المرجح للسندات المستهلكة ست سنوات ونصف السنة إلى سبع سنوات ونصف السنة و12 عاما ونصف العام إلى 13 عاما ونصف العام على الترتيب.

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