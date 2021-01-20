أبوظبي و"الدار" العقارية تطوران مشاريع رأسمالية بنحو 12 مليار دولار

ارتفع سوق أبوظبي المالي لدى الافتتاح اليوم الثلاثاء بحوالي 3.14%، كان منها 5% لسهم ”شركة الدار العقارية“ الذي قفز بعد أن أعلن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أنها ستتولى إدارة تطوير مشاريع بقيمة 30 مليار درهم (أكثر من 8 مليارات دولار)، والإشراف على مشاريع قيمتها 10 مليارات درهم (نحو 2.7 مليار دولار) في مجالات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية. كما ستدير الدار 5 مليارات درهم (نحو 1.3 مليار دولار) من المشاريع التي منحتها الحكومة في 2019.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر ”تويتر“ اليوم: ”المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي يعتمد إطار عمل بين حكومة أبوظبي والدار العقارية لتنفيذ المشاريع الحكومية الرأسمالية في الإمارة، ويتضمن إدارة مجموعة مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليار درهم، تشمل مدينة الرياض وشمال بني ياس ومشاريع أخرى في العين والظفرة“.

وأضاف في تغريدة أخرى: “ يتضمن إطار العمل المعتمد الإشراف الإداري على مشاريع شركة أبوظبي للخدمات العامة ”مساندة“ بقيمة 10 مليارات درهم وفي مجالات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية وإدارة المرافق“.

كما يتضمن إطار العمل المعتمد الإشراف الإداري على مشاريع شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة" بقيمة 10 مليارات درهم وفي مجالات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية وإدارة المرافق. — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) January 20, 2021

واقترب سهم الدار من أعلى مستوى في 3 أشهر، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 8%.

وجاء صعود سهم شركة الدار العقارية بأكبر قدر في ما يقرب من ثلاثة أشهر بعد أن وقَّعت معها إمارة أبوظبي على صفقات بقيمة 12.3 مليار دولار.