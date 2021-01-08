هيونداي تخطط للتعاون مع أبل لصناعة سيارة كهربائية ذاتية القيادة

كشفت شركة هيونداي، إنها تجري محادثات مبكرة مع شركة أبل حول تصميم سيارة كهربائية ذاتية القيادة، مما أدى إلى ارتفاع سعر سهم هيونداي بنسبة 20%.

منذ فترة وتشير الشائعات، إلى أن أبل تعمل على تطوير سيارة ركاب، وأشارت التقارير في عام 2020 إلى التصميم سيعتمد ”تقنية بطارية خارقة“ جديدة.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تشير التقارير عن الشراكة بين أبل وهيونداي، إلى احتمال إنتاج المركبات الأولى وطرحها في السوق بحلول عام 2027.

ومن جانبها، أكدت شركة هيونداي أنها في ”مرحلة مبكرة“ من المناقشات حول استخدام مصانعها لبناء سيارة أبل، ولكن التفاصيل لا تزال قيد المناقشة.

هذا ومن المعروف أن أبل تسعى دائما للحفاظ على سرية المشروعات والمنتجات الجديدة والشراكات، ورفضت شركة التكنولوجيا التعليق على هذه التقارير.

ولم تذكر الشركة الكورية الجنوبية تفاصيل موضوع المحادثات وتجاهلت المزاعم، بأن شركة أبل تجري محادثات مع شركات صناعة السيارات العالمية الأخرى.

وفي ملف تنظيمي، صدر بعد البيان، لم تذكر شركة صناعة السيارات شركة أبل، قائلة إنها ”تحصل على طلبات للتعاون بشأن التطوير المشترك للسيارات الكهربائية المستقلة من مختلف الشركات“.