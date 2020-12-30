"أبل" تخسر معركة قضائية ضد شركة تصنع "آيفون" افتراضية

رفض قاضٍ فيدرالي في فلوريدا، مؤخرا، شكوى انتهاك حقوق ملكية فكرية تقدمت بها ”أبل“ ضد شركة ناشئة اتهمتها بتصنيع أجهزة ”آيفون“ افتراضية؛ بغرض استخدامها من قبل باحثي الأمن لاختبار نقاط الضعف في نظامها.

ورد القاضي الفيدرالي الشكوى ضد شركة ”Corellium“ الأمنية الناشئة، التي تساعد برمجياتها الباحثين الأمنيين في اكتشاف الثغرات الأمنية في منتجات ”أبل“ عملاق التكنولوجيا الأمريكي.

ورأى رودني سميث، قاضي المحكمة الجزئية في ”ويست بالم بيتش“، أن برمجيات ”Corellium“ التي تحاكي نظام التشغيل iOS العامل عبر أيفون وأيباد ”تندرج ضمن الاستخدام العادل؛ لأنها كانت تحويلية وتساعد المطورين في العثور على العيوب الأمنية“.

وأشار القاضي إلى أن هناك أدلة تدعم موقف ”Corellium“ بأن منتجاتها تستهدف الأبحاث الأمنية، ويمكن استخدامها لهذا الغرض.

وكانت ”أبل“ اتهمت الشركة بأنها ”قامت بنسخ نظام التشغيل وواجهة المستخدم والأوجه الأخرى لأجهزتها بدون إذن، لتتهمها بالعمل تحت ستار المساعدة في اكتشاف العيوب في نظام التشغيل، ثم بيع المعلومات في السوق المفتوحة مقابل مادي“.

وأضاف سميث أن ”الدافع الربحي لشركة “ Corellium“ لا يقوض دفاعها عن الاستخدام العادل، لا سيما بالنظر إلى المنفعة العامة للمنتج“.

كما رفض القاضي ادعاء ”أبل“ بأن الشركة الناشئة تصرفت بسوء نية من خلال بيع منتجاتها بشكل عشوائي، بما في ذلك احتمال بيعها المنتج للقراصنة، وعدم مطالبة المستخدمين بإبلاغ أبل عن الأخطاء.

من جانبها، نفت شركة ”Corellium“ ارتكاب أي مخالفات، وصرح جاستن ليفين، محامي الشركة بأن ”القرار كان صحيحًا فيما يتعلق بالاستخدام العادل“.

وأوضح القاضي الفدرالي: ”لا يزال بإمكان أبل المتابعة من خلال القانون الفيدرالي، والادعاء بأن Corellium تحايلت على إجراءاتها الأمنية عند إنشاء برمجياتها“.

يذكر أن شركة ”أبل“ رفعت الدعوى القضائية ضد الشركة الأمنية الناشئة في شهر آب/أغسطس 2019؛ بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية.