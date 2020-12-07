"موانئ دبي العالمية": العلاقة بين الإمارات وإسرائيل ستفضي إلى تجارة بقيمة 5 مليارات دولار

توقع رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، سلطان بن سليم، يوم الإثنين، بأن العلاقات بين الإمارات وإسرائيل ”ستفضي إلى تجارة تقدر بنحو 5 مليارات دولار بين الجانبين‎“.

وقال بن سليم، في تصريح له، إن ”إسرائيل ستصبح حلقة وصل منطقية وإستراتيجية للغاية مع أوروبا‎“.

وبشأن فيروس كورونا، ذكر بن سليم، أن ”منشآت التخزين في دبي جاهزة للتعامل مع لقاحات كوفيد-19‎“.

واعتبر بن سليم أن ”كوفيد-19 من أكبر مخاطر 2021 إلى جانب السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية الجديدة“.

في جانب آخر، أوضح المسؤول الإماراتي أن ”موانئ دبي العالمية قادرة على التعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق إذا حدث ذلك‎“.