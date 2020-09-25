المنطقة الحرة بمطار دبي توقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية

وقعت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الجمعة.

وقالت المكتب الإعلامي، إن الاتفاق يستهدف ”تحديد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال تشجيع ودعم الشركات في تأسيس أعمالها والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها الإمارات ودبي“.

سلطة المنطقة الحرة بمطار #دبي "دافزا"، توقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية لتحديد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال تشجيع ودعم الشركات في تأسيس أعمالها والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها #الإمارات و #دبي.https://t.co/QRS5nUHmGe — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 25, 2020

وأضاف أن ”دافزا“ ستعمل من خلال المذكرة على ”الترويج لإمارة دبي بوصفها مركزا تجاريا عالميا وبيئة أعمال حيوية للشركات الإسرائيلية، بهدف تعريفهم بطبيعة الأعمال والفرص الاستثمارية التي يمكنهم الاستفادة منها عبر عدد من الفعاليات التي سيجري تنظيمها بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية“.

ستعمل "دافزا" من خلال المذكرة على الترويج لإمارة دبي بوصفها مركزا تجاريا عالميا وبيئة أعمال حيوية للشركات الإسرائيلية، بهدف تعريفهم بطبيعة الأعمال والفرص الاستثمارية التي يمكنهم الاستفادة منها عبر عدد من الفعاليات التي سيجري تنظيمها بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 25, 2020

وأشار إلى أن اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية سيعمل بدوره على ”تشجيع الشركات للمشاركة في هذه الفعاليات وتزويدها بجميع المعلومات المطلوبة بهدف الترويج لـ“دافزا“ بوصفها موقعا مثاليا لنمو الأعمال على المستوى العالمي ولإمارة دبي باعتبارها منصة لتمكين الشركات من التوسع والوصول إلى أسواق هامة إقليميا“.