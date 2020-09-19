"تيك توك" يطلب مؤازرة "فيسبوك" و"إنستغرام" في معركته ضد الحظر

اقترحت الرئيس التنفيذي المؤقت لـ“تيك توك“، فانيسا باباس، على ”فيسبوك“ و“إنستغرام“ العمل معًا كجبهة موحدة، و“الانضمام علنًا إلى التحدي الخاص بنا ودعم التقاضي“.

ولفتت باباس في تغريدة عبر حسابها على ”تويتر“، إلى أهمية حرية التعبير والوقوف ضد الإجراءات القانونية غير السليمة، حيث يواجه ”تيك توك“ أمرًا تنفيذيًا جديدًا من إدارة ترامب يمنع الأشخاص من تنزيل التطبيق وتحديثه بدءًا من 20 سبتمبر/ أيلول.

وعمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حظر التطبيقين الصينيين ”تيك توك“ و“وي شات“، وكذلك استبعادهما من ”غوغل بلاي“ و ”آب ستور“.

وردت باباس في تغريدتها على بيان رئيس ”إنستغرام“، آدم موسيري، الذي كتب أن الحظر المفروض على ”تيك توك“ في الولايات المتحدة سيكون له تأثير سيىء ليس فقط على ”فيسبوك“ و“إنستغرام“، ولكن أيضًا على شبكة الإنترنت بشكل عام.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يدعم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ التطبيق الصيني.

ووفقًا للشائعات، كان مارك زوكربيرغ، مالك ومؤسس ”فيسبوك“، هو الذي أقنع إدارة ترامب بحظر ”تيك توك“.

وأصدر ”تيك توك“ بيانًا عقب قرار وزارة التجارة الأمريكية بحظره، أشار فيه إلى أن الشركة ”التزمت بالفعل بمستويات غير مسبوقة من الشفافية والمساءلة الإضافية بما يتجاوز بكثير ما تقدمه التطبيقات الأخرى“.

وأضاف البيان، أن ”تيك توك“ يخطط بالفعل للعمل مع شركة تقنية أمريكية، تكون ”مسؤولة عن صيانة وتشغيل شبكتها بالولايات المتحدة، والتي ستشمل جميع الخدمات والبيانات التي تخدم المستهلكين الأمريكيين“.

وتابع البيان: ”سنواصل تحدي الأمر التنفيذي غير العادل، الذي صدر دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، والذي يهدد بحرمان الشعب الأمريكي والشركات الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة من منصة مهمة تتعلق بالحرية وسبل الرزق“.

وكانت إدارة ترامب قد دعت إلى حظر ”تيك توك“ في وقت سابق من هذا العام؛ بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات، وطالبت أن تبيع ”بايت دانس“ (الشركة الأم لـ ”تيك توك“) عملياتها الأمريكية إلى شركة أمريكية بحلول 15 سبتمبر، أو أن يتم حظر التطبيق تمامًا.

وترجح تقارير دخول ”بايت دانس“ و“أوراكل“ في محادثات لإتمام صفقة البيع، كما رفع ”تيك توك“ دعوى قضائية ضد ترامب في أغسطس/ آب الماضي؛ بحجة أن قراره لا يقدم أي دليل على أن ”تيك توك“ يمثل بالفعل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة.