"السعودية للكهرباء" تتجه لجمع 1.25 مليار دولار من صكوك خضراء

أظهرت وثيقة، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن تجمع الشركة السعودية للكهرباء التي تسيطر عليها الدولة ما بين مليار و1.25 مليار دولار من صكوك خضراء على شريحتين لأجل خمسة أعوام وعشرة.

وحددت الشركة السعر الاسترشادي النهائي عند 140 نقطة أساس فوق متوسط مبادلة أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة لصكوك الخمسة أعوام و170 نقطة أساس للصكوك لأجل عشرة أعوام، مقلصة السعر الاسترشادي لكليهما 30 نقطة أساس مقارنة بالسعر الذي بدأت به التسويق في وقت سابق اليوم.

وأفادت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية أن الشركة تلقت طلبات تزيد قيمتها على 5.2 مليار دولار لشراء الصكوك. ومن المتوقع إغلاق العملية في وقت لاحق اليوم.