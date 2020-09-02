بسبب تداعيات كورونا.. الخطوط القطرية تؤجل استلام طائرات من "إيرباص"

قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية، اليوم الأربعاء، إن شركته أتمت مفاوضات مع إيرباص، لتأجيل تسليم طائرات بسبب تراجع السفر الناجم عن جائحة فيروس كورونا، لكنها ما زالت تجري محادثات مع بوينج، بشأن عمليات إرجاء.

وقال الباكر عن اتفاق إيرباص في مؤتمر للقطاع: ”لدينا القدرة على تقديم موعد التسليمات إذا انتعش السفر الجوي“ ولم يذكر المزيد من التفاصيل، موضحًا في الوقت ذاته، أن الشركة لم تتوصل إلى اتفاق مع بوينغ.

وقال ”فيما يتعلق ببوينغ، ما زلنا في مفاوضات معهم لكن بغض النظر عما يشعرون به، فإن شركة صناعة الطائرات بحاجة للالتزام تجاه العملاء في الأوقات الصعبة… الناس الذين لن يلتزموا تجاهنا ويقفوا بجانبنا في الأوقات الصعبة، لن يرونا مرة أخرى“.