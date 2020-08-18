ترامب يغري الشركات الأمريكية للخروج من الصين ويهدد بسحب عقود المتحايلين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيقدم إعفاءات ضريبية لإغراء الشركات الأمريكية بنقل مصانعها خارج الصين.

كما هدد الرئيس الأمريكي في خطاب له، أثناء زيارة إلى ولاية مينيسوتا، بسحب العقود الحكومية من الشركات التي تواصل الاستعانة بمصادر خارجية للعمل في الصين.

وتعهد ترامب بخلق 10 ملايين فرصة عمل في غضون 10 أشهر، قائلا: ”سننهي اعتمادنا على الصين“.

وتمثل هذه التصريحات أحدث هجوم للرئيس الأمريكي على الصين، بعد التحركات التي شملت شركات التكنولوجيا ”تيك توك“ و“وي شات“ و“هواوي“.

وتقوم إدارة ترامب الآن بإلقاء شباكها خارج شركات التكنولوجيا الصينية التي تتهمها بتهديد الأمن القومي للولايات المتحدة.

وقال ترامب: ”سنقدم إعفاءات ضريبية للشركات القادمة من الصين إلى أمريكا، لقد بنينا أعظم اقتصاد في تاريخ العالم، والآن عليَّ أن أفعل ذلك مرة أخرى“.

وأخيرا، تعرضت شركة ”هواوي“ الصينية العملاقة للاتصالات لهجوم لاذع من قبل الحكومة الأمريكية، ويوم الاثنين، تم فرض المزيد من القيود على الشركة للحد من المكونات الكهربائية التي يمكنها شراؤها.

كما هددت إدارة ترامب بإدراج المزيد من شركات التكنولوجيا الصينية على قائمتها السوداء للشركات التي تواجه حظرا في الولايات المتحدة، إلى جانب ”تيك توك“ و“وي شات“.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في تشرين الثاني/ نوفمبر، رفع ترامب الرهان في استهداف الصين، متهما شركاتها بسرقة الوظائف والملكية الفكرية الأمريكية.