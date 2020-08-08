رغم خسائر متوقعة.."هواوي" تضطر لوقف إنتاج شرائح الهواتف الذكية جرّاء العقوبات الأمريكية‎

المصدر: ا ف ب

أعلنت مجموعة ”هواوي“ العملاقة للاتصالات أنها ستتوقف عن إنتاج شرائح الهواتف الذكية الأكثر تطورا في أيلول/سبتمبر على خلفية العقوبات الأميركية، وهو أمر سيتسبب لها بـ“خسارة ضخمة“.

وتحوّلت ”هواوي“، أكبر منتج في العالم لمعدات شبكات الاتصالات، إلى محور لخلاف سياسي بين بكين وواشنطن التي ترى أن الشركة تشكّل تهديدا كبيرا للأمن الإلكتروني.

وأفاد يو شينغدونغ الرئيس التنفيذي لـ“هواوي“ خلال منتدى بشأن صناعة التكنولوجيا عقد الجمعة أن شركته ستتوقف في 15 أيلول/سبتمبر عن إنتاج شرائح متطورة من طراز ”كيرين 9000“ جرّاء العقوبات الأميركية.

وأفاد يو بأن ”هواتف هواوي النقالة لا تحظى بإمدادات من الشرائح وهو ما يخفض حجم شحناتنا هذا العام إلى ما دون 240 مليون وحدة تم شحنها العام الماضي“، مضيفا أن ”هذه خسارة ضخمة بالنسبة إلينا“.

وحظرت واشنطن ”هواوي“ من الوصول إلى المكونات والتكنولوجيا الأميركية بما في ذلك خدمة ”غوغل“ للموسيقى وغيرها من خدمات الهواتف الذكية العام الماضي.

وتم تشديد هذه القيود في أيار/مايو عندما منع البيت الأبيض الباعة حول العالم من استخدام التكنولوجيا الأميركية لإنتاج مكوّنات لمعدات ”هواوي“.

وتوقفت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات والتي كانت تصنّع شرائح ”كيرين 9000“ باستخدام معدات أميركية عن الاستجابة لطلبات هواوي منذ أيار/مايو، خشية انعكاسات ذلك، ولا تملك هواوي القدرة على تصنيع الشرائح التي كانت تستخدمها في هواتفها الذكية المتطورة.

كما شنّت واشنطن حملة دبلوماسية لعزل الشركة الصينية التي برزت كمجموعة رائدة في السباق العالمي للتأسيس لإطلاق الجيل الخامس من الإنترنت فائقة السرعة ”5جي“.

واستجابت الحكومة البريطانية للضغوط الأميركية المتزايدة وتعهّدت في وقت سابق هذا الشهر بإزالة هواوي من شبكتها لتطوير ”5جي“ بحلول 2027، رغم تحذيرات بكين من أنها سترد على الخطوة.

واتّخذت اليابان وأستراليا كذلك خطوات لتقييد مشاركة الشركة الصينية في عملياتهما لإطلاق ”5جي“، بينما ابتعدت جهات مشغلة للاتصالات في أوروبا على غرار ”تيلينور“ النروجية و“تيليا“ السويدية عن هواوي كمورّد.