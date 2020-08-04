مؤسس "تيك توك ": البيع الطريقة الوحيدة لمنع الحظر‎

دافع رئيس شركة ”تيك توك“ الصينية عن خطط بيع التطبيق في الولايات المتحدة، واصفًا الصفقة بأنها الطريقة الوحيدة لمنع حظر التطبيق في الولايات المتحدة، وفقاً لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وفي رسالة إلى الموظفين الصينيين، قال تشانغ يى مينغ، إن المنتقدين لا يرون ”القصة كاملة“.

وتأتي الرسالة في الوقت الذي هدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع شركة التواصل الاجتماعي.

من جهتها، قالت وسائل إعلام صينية رسمية إن مثل هذا الضغط يصل إلى حد ”السرقة“.

كما تم وصف تشانغ يى مينغ مؤسس الشركة الأم الصينية بايت دانس التابعة لتطبيق تيك توك، على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه ”خائن“.

وفي رسالة منفصلة، قال مينغ للموظفين، إن الشركة تستكشف حاليا كافة الوسائل لحل المواجهة المحتدمة مع واشنطن، لكنه أشار إلى أن شركته لم تتخذ قرارا نهائيا بعد.

وقال مينغ، يوم الثلاثاء، إنه وشركته يتعرضون حاليا لانتقادات شديدة في الداخل، بعد الأنباء عن بيع محتمل للشركة، وشكر الموظفين الصينيين على جهودهم.

كما ذكّر مينغ الموظفين بالطموحات العالمية للشركة وكشف عن ارتفاع المشاعر المعادية للصينيين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة والهند.

وقال: ”كشركة، يجب علينا الالتزام بقوانين الأسواق التي نعمل فيها، ويبدو أن الهدف لم يكن بالضرورة بيعًا قسريًا“.

من جهتها، هددت إدارة ترامب بحظر تطبيق ”تيك توك“ ، قائلة إن البيانات التي تجمعها من مستخدميها البالغ عددهم حوالي 100 مليون في الولايات المتحدة، معرضة لخطر الاستغلال من قبل الحكومة الصينية.

بينما، تنفي بكين وتيك توك هذه الادعاءات، التي أدلت بها الولايات المتحدة ضد شركات التكنولوجيا الصينية الأخرى، إلا أن عمليات البيع لشركة أمريكية يُنظر إليه على أنه وسيلة للحد من هذه المخاوف.

وقد أكدت مايكروسوفت يوم الأحد، أنها كانت في مناقشات مع بايت دانس حول شراء تيك توك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.