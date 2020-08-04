الاتحاد للقطارات الإماراتية توقع اتفاقا مع شركة صينية لمضاعفة أسطولها

الاتحاد للقطارات الإماراتية توقع ات...

المصدر: فريق التحرير

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أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، أن شركة الاتحاد للقطارات الإماراتية، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية بالدولة الخليجية، وقعت اتفاقا مع مجموعة ”سي.آر.آر.سي“ الصينية؛ لمضاعفة أسطولها من العربات لثلاثة أمثالها، إلى أكثر من ألف عربة.

وتخطط الإمارات لإنشاء شبكة سكك حديدية بطول 1200 كيلومتر، تصل تكلفتها إلى حوالي 11 مليار دولار، وتمتد من الحدود مع السعودية إلى إمارة الفجيرة المطلة على خليج عُمان.

وقال المكتب الإعلامي، الثلاثاء، إن الاتفاق مع مجموعة سي.آر.آر.سي ”سيرفع سعة النقل لشبكة السكك الحديدية بالدولة إلى ثمانية أضعاف، لتصل إلى 59 مليون طن سنويا من البضائع“.

وتملك حكومة أبوظبي 70% من الاتحاد للقطارات، بينما تحوز الحكومة الاتحادية الإماراتية على 30%.