الاتحاد للقطارات الإماراتية توقع اتفاقا مع شركة صينية لمضاعفة أسطولها

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، أن شركة الاتحاد للقطارات الإماراتية، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية بالدولة الخليجية، وقعت اتفاقا مع مجموعة ”سي.آر.آر.سي“ الصينية؛ لمضاعفة أسطولها من العربات لثلاثة أمثالها، إلى أكثر من ألف عربة.

ذياب بن محمد بن زايد يشهد توقيع اتفاقية بين "الاتحاد للقطارات" ومجموعة "سي آر آر سي"، لمضاعفة أسطولها من العربات بمقدار 3 مرات، ليصل إلى أكثر من 1000 عربة، ما سيرفع سعة النقل لشبكة السكك الحديدية بالدولة إلى 8 أضعاف لتصل إلى 59 مليون طن سنوياً من البضائع. pic.twitter.com/aqJymQyMXo — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) August 4, 2020

وتخطط الإمارات لإنشاء شبكة سكك حديدية بطول 1200 كيلومتر، تصل تكلفتها إلى حوالي 11 مليار دولار، وتمتد من الحدود مع السعودية إلى إمارة الفجيرة المطلة على خليج عُمان.

وقال المكتب الإعلامي، الثلاثاء، إن الاتفاق مع مجموعة سي.آر.آر.سي ”سيرفع سعة النقل لشبكة السكك الحديدية بالدولة إلى ثمانية أضعاف، لتصل إلى 59 مليون طن سنويا من البضائع“.

وسيوفر التنوع في أنواع العربات مرونة أكبر وقدرة عالية لنقل مختلف أحجام البضائع، وتواتر الجدول الزمني في النقل، الأمر الذي سيساهم في تقليل التكلفة وزيادة كفاءة العمليات اللوجستية للعملاء ومستخدمي الشبكة ليصبحوا أكثر نجاحاً من الناحية التجارية. — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) August 4, 2020

وتملك حكومة أبوظبي 70% من الاتحاد للقطارات، بينما تحوز الحكومة الاتحادية الإماراتية على 30%.