في ظل تهديدات ترامب..مؤسس "تيك توك" يأمل في إيجاد مخرج للأزمة مع واشنطن‎

المصدر: ا ف ب

أعلن مؤسس ”بايت دانس“، الشركة الأمّ لتطبيق ”تيك توك“ الذي يهدد الرئيس الأمريكي بحظره في الولايات المتحدة، أن فرقه تعمل جاهدة من أجل التوصل إلى ”أفضل مخرج ممكن“ للأزمة، وفق ما أفادت صحيفة صينية حكومية.

وتأتي تصريحاته في وقت تتواصل المحادثات بين المجموعة ومقرها بكين، وشركة مايكروسوفت كي تشتري الأخيرة الفرع الأمريكي من منصة الفيديوهات التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الشبان.

وتيك توك مستخدم كثيرا من جانب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما ويبلغ عددهم حوالي مليار مستخدم في العالم.

يتيح التطبيق نشر ومشاركة وتصفح مقاطع فيديو قصيرة هي عموما موسيقية وهزلية.

وفي ظل التوتر السياسي والتجاري القائم بين الولايات المتحدة والصين، تتهم واشنطن التطبيق منذ أشهر بأنه أداة تستخدمها الاستخبارات الصينية للتجسس، في حين ينفي ”تيك توك“ بشدة تشارك أي بيانات مع بكين.

وأشار زهانغ ييمينغ، مؤسس ”بايت دانس“، في رسالة موجهة إلى موظفيه نقلتها صحيفة ”بكين دايلي“ الرسمية إلى أن ”تيك توك قد يُرغم على بيع أنشطته الأمريكية“ و“منتجات تيك توك يمكن أن تُحظر في الولايات المتحدة“.

وتابع بقوله: ”نواجه ضغوطا خارجية متزايدة في بعض الأسواق، في الأسابيع الأخيرة، تعمل الفرق المكلفة إيجاد الاستجابة (لهذه الأزمة) بالتناوب ليلا ونهارا ولساعات إضافية، وذلك من أجل التوصل إلى أفضل مخرج ممكن“.

وأكدت شركة مايكروسوفت الأحد، أن مفاوضات جارية لشراء فرع تيك توك في الولايات المتحدة من شركته الأم الصينية ”بايت دانس“.

وأعربت الشركة الأمريكية العملاقة للمعلوماتية عن أملها في أن تتوصل المحادثات إلى نتيجة بحلول 15 أيلول/سبتمبر.

ومنذ بضعة أيام، يطلق دونالد ترامب ومستشاروه تهديدات بحق التطبيق.

وصرّح الرئيس الأمريكي الجمعة، أنه يرغب في حظر تيك توك معارضا حتى إعادة شرائه من جانب مايكروسوفت.

إلا أنه ليّن موقفه بعد معارضة كثير من مستخدمي تيك توك، خصوصا صانعي المحتوى الذين يحققون أرباحا من نشرهم فيديوهات على التطبيق.

وقال زهانغ ييمينغ: ”نحن غير موافقين على هذا القرار القاضي بفرض بيع تيك توك لأننا لطالما كنا ملتزمين ضمان سلامة بيانات المستخدمين وكذلك حياد وشفافية المنصة“.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، أن ترامب ”سيتخذ تدابير فورية في الأيام المقبلة“ ضد تيك توك وتطبيقات أخرى مرتبطة بشركات صينية.