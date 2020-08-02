بعد وقف 1000 شركة التعامل معه.. هل بدأ "فيسبوك" دفع ضريبة "الكراهية والمعلومات المضللة"؟

كشفت تقارير، أن عدد الشركات المقاطعة لموقع“فيسبوك“ والتي قررت سحب إعلاناتها من المنصة، تجاوز 1000 شركة، وذلك بسبب عدم تعامل ”فيسبوك“ بحزم مع تزايد خطابات الكراهية والمعلومات المضللة.

واتجهت العديد من الشركات لتخفيض تعاملها مع ”فيسبوك”، خلال شهر يوليو/ تموز، بسبب رغبتها في اتخاذ موقف رادع من المعلومات المغلوطة المنتشرة على هذه المنصة.

وذكرت صحيفة ”إيكونوميك تايمز“ الاقتصادية العالمية، أن منظمات الحقوق المدنية أطلقت حملة تحت اسم #StopHateForProfit ”أوقفوا الكراهية من أجل الربح“، لمطالبة الشركات بوقف التعامل مع ”فيسبوك“ وسحب إعلاناتها، احتجاجًا على خطابات الكراهية والإساءات والمعلومات الخاطئة.

وبالفعل استجاب العديد من المعلنين لهذه الحملة، وتزايد عدد الشركات المقاطعة لمنصة ”فيسبوك“ إلى أكثر من 1000 شركة، أعلنت بشكل رسمي مقاطعتها وسحب إعلاناتها من موقع ”فيسبوك“، وأعلنت عدة جهات أخرى تقليل تعاملها إلى حين صدور قرار حازم بوقف الكراهية والمعلومات المضللة.

ووفقًا للإحصاءات الأخيرة، بلغت قيمة الإعلانات لـ 100 شركة على ”فيسبوك“، 221.4 مليون دولار، وذلك في الفترة من 1 إلى 29 من شهر يوليو/ تموز من العام الجاري، وهذه النسبة أقل بمعدل 12% من حصيلة إعلانات نفس عدد الشركات في العام الماضي، حيث بلغت قيمة الاعلانات 251.4 مليون دولار، وتشكل هذه الشركات 16% من إيرادات ”فيسبوك“ الكلية.

كما أعلنت 9 شركات من أصل الـ 100 شركة التي تعتمد في عملها على إعلانات ”فيسبوك“، تراجع إنفاقها من 507.5 مليون دولار إلى 26.2 مليون دولار.