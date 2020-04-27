"أبل" تؤجل طرح هواتف "آي فون 12" بسبب كورونا

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الإثنين، بأن شركة "آبل" ستؤخر موعد طرحها الضخم لمجموعة هواتف" آي فون 12"، بنحو شهر، وذلك بسبب تأثيرات جائحة فيروس كورونا على عمليات التصنيع في آسيا وعلى الطلب الاستهلاكي على مستوى العالم.
وأشارت الصحيفة إلى أن شركة كوبرتينو بكاليفورنيا، أخرت دورة الإنتاج السنوي الضخم الى أوائل الصيف، تمهيدا لطرح الموديلات الجديدة في منتصف سبتمبر وشحنها إلى المستهلكين في وقت لاحق من ذلك الشهر.
وأضافت أنه من المتوقع إطلاق أربعة طرازات جديدة من " آي فون 12"في وقت لاحق من العام ، حيث سيتضمن بعضها اعتماد شبكة 5G للاتصالات.