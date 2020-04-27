"أبل" تؤجل طرح هواتف "آي فون 12" بسبب كورونا

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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ، اليوم الإثنين ، أن شركة آبل ستؤخر موعد طرحها الضخم لمجموعة هواتف" آي فون 12"، بنحو شهر ، وذلك بسبب تأثيرات جائحة فيروس كورونا على عمليات التصنيع في آسيا وعلى الطلب الاستهلاكي على مستوى العالم. وأشارت الصحيفة إلى أن شركة كوبرتينو ، كاليفورنيا ، أخّرت دورة الإنتاج السنوي الضخم إلى أوائل الصيف ، تمهيدا لطرح الموديلات الجديدة في منتصف سبتمبر وشحنها إلى المستهلكين في وقت لاحق من ذلك الشهر. وأضافت توقعها إطلاق أربعة طرازات جديدة من " آي فون 12"في وقت لاحق من العام ، حيث سيتضمن بعضها اعتماد شبكة 5G للاتصالات. وأفادت