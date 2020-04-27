السعودية.. مشروع بـ200 مليون دولار بمجال الطائرات بدون طيار

أعلنت المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين، عن تدشين مشروع أعمال البناء والتصنيع في مجال تطوير وتصنيع وصيانة منظومات الطائرات بدون طيار.

ويهدف الشروع، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى بناء قاعدة ابتكارية تقنية رائدة إقليمياً ودولياً لتطوير صيانة وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار.

وستقوم شركة انترا للتقنيات الدفاعية (شركة سعودية)، التي دشنت المشروع بتنسيق بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بتأمين عدد من فئات منظومات الطائرات بدون طيار المتطورة والمختلفة في المهام والأداء وبتنافسية عالية على صعيد التقنية والتكلفة، بحسب "واس".

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي إن المشروع يأتي لتحقيق الإستراتيجية العامة للهيئة والمبنية على ركائزها الثلاث وهي: الصناعة، والبحوث والتقنية، والمشتريات".

وأضاف أن "المشروع يأتي أيضا لتحقيق الهدف الاستراتيجي للمملكة الذي وضع رواسخه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والمتمثل في توطين ما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة العسكري بحلول العام 2030".

وبين العوهلي أن "الهيئة تسعى إلى تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليصبح رافداً رئيسياً لاقتصادها ومسهماً أساسياً في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، مشيرا إلى أن هناك 25 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات العسكرية.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة انترا سلمان بن ناصر الشثري أن المشروع سيبدأ تشغيله خلال الربع الأول من 2021، بحجم استثمارات اجمالية تبلغ 750 مليون ريال (200 مليون دولار)، مشيراً إلى أن متوسط نسبة التوطين في المشروع تقدر بـ60% من إجمالي الأعمال والمكونات.

وبين أن المشروع سيوفر نحو 500 وظيفة مباشرة بنسبة سعودة تبلغ 70% من إجمالي عدد الوظائف، مؤكدا أن المشروع يستهدف الوصول لنسبة صادرات خارجية تقدر بـ60% من إجمالي حجم الأعمال.