بوينغ تنسحب من صفقة بقيمة 4.2 مليار دولار مع إمبراير

قالت شركة بوينغ الأمريكية، اليوم السبت، إنها ألغت صفقة بقيمة 4.2 مليار دولار لشراء وحدة الطائرات التجارية في شركة إمبراير، لتنهي بذلك سنوات من العمل على صفقة كانت الشركة البرازيلية تتوقع أن تكون خطوة تاريخية.

وأكدت بوينغ في بيان خبرًا أذاعته "رويترز" في وقت سابق اليوم السبت، وخبرًا آخر أمس الجمعة، ذكرت فيه "رويترز" أن الصفقة توشك على الانهيار مع اقتراب الطرفين من موعد نهائي حاسم بحلول منتصف الليل.

وقالت في البيان: إن "إمبراير لم تفِ بشروط محددة للمضي قدمًا في الصفقة، دون أن تكشف عن تلك الشروط".

وكانت الصفقة تضمنت موعد 24 نيسان/ أبريل منذ أوائل العام الماضي، لكن معوقات ترتبط بمكافحة الاحتكار أجبرت الشركتين على العمل لتحديد موعد نهائي جديد.

وأحجمت إمبراير عن التعقيب.

وكانت بوينغ اتفقت في تموز/ يوليو 2018 على شراء 80% في وحدة الطائرات التجارية بشركة إمبراير؛ لمنافسة إيرباص مباشرة في سوق الطائرات متوسطة الحجم التي تسع ما يصل إلى 150 مقعدًا.