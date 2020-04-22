جائحة كورونا توقف نشاط 57% من الشركات المغربية

أوقفت 142 ألف شركة مغربية عملها بشكل مؤقت أو دائم منذ بداية جائحة كورونا المستجد، "كوفيد19".

ويعادل الرقم 57% من مجموع المقاولات، حسب دراسة أجرتها المندوبية السامية للتخطيط، لتقييم الأثر المباشر لهذه الأزمة على وضعية المقاولات بالمغرب.

وأفادت المندوبية في مذكرة لها أنه تم إجراء هذا البحث "خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 نيسان/أبريل 2020 عبر الاتصال هاتفيًا بعينة ضمت 4000 مقاولة منظمة، تعمل في قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والطاقة والمعادن والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية غير المالية".

وتوصلت الدراسة إلى أن 135 ألف شركة أوقفت نشاطها بشكل مؤقت، فيما أغلقت 6300 أبوابها بصفة نهائية.

وشمل الإغلاق 72% من المقاولات الصغرى و2% من المقاولات الكبرى.

أما القطاعات الأكثر تضررًا، فهناك الإيواء والمطاعم بنسبة 89%، ثم صناعات النسيج والجلد والصناعات المعدنية والميكانيكية، وبعدها قطاع البناء حسب نفس الدراسة.

وكان للإجراءات الاستباقية التي أقرها المغرب نتائج إيجابية في مواجهة انتشار فيروس كورونا، إلا أنها تسببت في أضرار كبيرة للاقتصاد المحلي.

ويرى المتابعون أن ذلك سيتطلب من المملكة جهودًا مكثفة للإقلاع الاقتصادي، على غرار عدد من بلدان العالم المتضررة من جائحة "كوفيد19".