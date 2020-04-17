جائحة كورونا تمحو 17 مليار دولار من مبيعات الشركات اليابانية

قال مركز أبحاث، اليوم الجمعة، إن الشركات المدرجة في اليابان تتوقع محو قرابة 17 مليار دولار من المبيعات بسبب جائحة فيروس كورونا، التي أدت إلى تعطّل سلاسل الإمدادات، وحظر السفر ومطالبة الحكومة بإغلاق بعض العمليات.

وأوضح مركز "طوكيو شوكو" للأبحاث في تقرير، أن من بين الشركات المدرجة باليابان البالغ عددها 3778 شركة، فإن 36.7% منها أفصحت عن معلومات بشأن تأثير التفشي على عملياتها، حتى أمس الخميس.

وأضاف، أن من بين الشركات التي أفصحت عن المعلومات، عدلت 240 شركة، نزول تقديراتها للمبيعات بإجمالي 1.8 تريليون ين (16.71 مليار دولار) وتوقعات صافي الربح بواقع 1.48 تريليون ين.

وأشار التقرير، إلى أن نحو 40% من تلك هي شركات تصنيع تضررت بفعل تعطّل سلاسل الإمدادات وانخفاض المبيعات، بينما كانت نحو 35% من الشركات تعمل في قطاعي الخدمات والتجزئة، وعانت من ضعف الاستهلاك.

وقالت 510 شركة أخرى، إنها لم تتمكن من تقديم تقديرات بشأن حجم التأثير المحتمل للجائحة على أرباحها.

وأضاف التقرير، أن عددًا متزايدًا من الشركات أرجأت إعلانات أرباحها بسبب الجائحة.

وفي ظل تسجيل تسعة آلاف حالة إصابة ونحو 200 حالة وفاة في أنحاء البلاد، وسّع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أمس الخميس، نطاق حالة الطوارئ لتشمل كامل البلاد، مطالبًا الشعب بالبقاء في المنازل والشركات بالإغلاق.