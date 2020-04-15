أرامكو السعودية تنفي تقديم عروض للمصافي لتأجيل مدفوعات مبيعات نفط‎

قالت أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، إنها لم تقدم أي عروض لتأجيل مدفوعات مبيعات من النفط الخام إلى مصافي التكرير، وذلك بخلاف ما ورد في تقرير سابق.
وقالت شركة النفط الوطنية السعودية في بيان: "خلافا لما تم تداوله مؤخرا في بعض التقارير الإعلامية، تؤكد أرامكو السعودية أنها لم تقدم أي عروض لتأجيل المدفوعات المتعلقة بعقود مبيعاتها من النفط الخام."
وكان ورد في وقت سابق أن أرامكو عرضت على مصافي نفط في آسيا وأوروبا خيار تأجيل المدفوعات عن تسليمات شحنات من النفط الخام بما يصل إلى 90 يوما، في ظل المصاعب التي تواجهها مجمعات التكرير بسبب انكماش الطلب، وذلك نقلا عن مصادر بصناعة التكرير.