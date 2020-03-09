شركات نقل عالمية تقرر تعويض سائقيها بعد إصابتهم بـ“كورونا“

تعتزم شركات تعمل في مجال النقل العالمي، صرف تعويضات لسائقيها في جميع أنحاء العالم إثر تعرضهم للضرر نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، أو من الذين تم عزلهم لمدد تصل إلى 14 يوما.

وقالت شركة ”أوبر تكنولوجيز“، في بيان إن السائقين الذين يعملون لديها حصلوا بالفعل على تعويضات في ”بعض الأسواق“.

فيما قالت شركة ”لايفت“ إنها قررت توفير الأموال للسائقين المصابين بفيروس كورونا أو الذين تعرضوا للعزل بالحجر الصحي، حسبما جاء على لسان متحدث باسمها.

صحيفة ”وول ستريت جورنال“ نقلت عن مصادر قولها: إن عددا من مشغلي النقل العالميين مثل (أوبر ولايفت وإنستاكارت وبوستمايتس) قد يؤسسون صندوقا متخصصا لصرف تعويضات كورونا.