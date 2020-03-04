رويترز: ”الاتحاد للطيران“ تطالب طواقم الطائرات بالحصول على إجازة

أفادت رسالة داخلية عبر البريد الإلكتروني اطلعت عليها رويترز بأن الاتحاد للطيران في أبوظبي تطالب طواقم الطائرات بالحصول على إجازة مدفوعة الأجر، في ظل تأثر الطلب على السفر عالميا سلبيا جراء فيروس كورونا السريع الانتشار.

لكن متحدثا باسم الاتحاد نفى إرسال بريد إلكتروني بهذا الصدد.

وألغت الاتحاد معظم الرحلات إلى بر الصين الرئيس بسبب الفيروس، وحذرت شركات طيران في أنحاء العالم من تضرر عملياتها بفعل كورونا.

وتطالب الشركة طواقم الطائرات بالحصول على إجازة مدفوعة الأجر في الفترة بين السادس من أبريل نيسان والخامس من مايو أيار بحسب الرسالة التي أُرسلت عبر البريد الإلكتروني، والتي لم تذكر الفيروس. ولم تذكر الرسالة سبب الاقتراح.

وقالت الرسالة ”هذه فرصة عظيمة للحصول على استراحة… والاسترخاء والاحتفال مع العائلة والأصدقاء. ستكون فرص الحصول على إجازة متوفرة… في صورة ستة، 12، أو 18 يوما“.

وأضافت أن الأولوية ستكون لمن يطلبون إجازات لفترة أطول.