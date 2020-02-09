إسرائيل تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن حتى إشعار آخر

بدأت إسرائيل ، اليوم الأحد، تنفيذ قرار وزير الدفاع نفتالي بينيت القاضي بمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر المملكة الأردنية الهاشمية حتى إشعار آخر.

وقال الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة طارق أبو لبن، إن قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن دخل حيز التنفيذ اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.

وأضاف أبو لبن في اتصال هاتفي مع ”وفا“، أن قرار منع تصدير المنتجات من خضراوات وفواكه وزيت زيتون وتمور سياسي، ويأتي ردا على قرار الحكومة الفلسطينية منع استيراد العجول الإسرائيلية منذ أشهر.

وأوضح أن قيمة تصدير هذه المنتجات تبلغ سنويا 100 مليون دولار، وتتركز غالبية زراعتها في الأغوار، التي هي محور الحديث في ”صفقة القرن“.

وتابع: من الممكن استيعاب هذه المنتجات محليا، وهي خسارة ممكن التعامل معها في إطار الصمود والعمل الجماعي، من أجل الحد من تبعاته على الصعد كافة.

وكانت الحكومة الفلسطينية قررت الأحد الماضي وقف استيراد المنتجات الزراعية، وعصائر الفاكهة، والمياه المعدنية من السوق الإسرائيلية.

وأرجعت قوات الاحتلال الجمعة الماضي عن عدد من الحواجز شاحنات فلسطينية محملة بمنتجات زراعية كانت ستصدر لدول العالم.