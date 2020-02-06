أرامكو السعودية تقول إنها تتعرض لمحاولات تسلل إلكتروني متزايدة‎

قال خالد الحربي رئيس أمن المعلومات في شركة أرامكو السعودية، اليوم الخميس، إن الشركة تتعرض لمحاولات تسلل إلكتروني متزايدة منذ الربع الأخير من عام 2019، وإن الشركة نجحت حتى الآن في التصدي لكل هذه المحاولات.

وأضاف الحربي لرويترز خلال مقابلة عبر الهاتف: ”بشكل عام هناك بالتأكيد زيادة في محاولات الهجمات (الإلكترونية)، وننجح بشدة في منع هذه الهجمات بقدر الإمكان في مراحلها الأولى“.

وتابع: ”نمط الهجمات (الإلكترونية) دوري، ونرى أن حجمها يزداد، وأظن أن هذا سيستمر“، دون الخوض في مزيد من التفاصيل عمن وراء تلك الهجمات.