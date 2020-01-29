الاتصالات السعودية تستحوذ على 55% من ”فودافون مصر“ مقابل 2.4 مليار دولار

قالت شركة الاتصالات السعودية في بيان للبورصة السعودية، إنها وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع فودافون لشراء 55 في المئة من أسهم شركتها التابعة لفودافون مصر بقيمة مبدئية 2.392 مليار دولار.

وأضافت الشركة السعودية أن العمل بمذكرة التفاهم يبدأ من اليوم الأربعاء ولمدة 75 يوما قابلة للتمديد.

تملك فودافون 55 في المئة في فودافون مصر، بينما تحوز المصرية للاتصالات النسبة الباقية.

أغلق سهم المصرية للاتصالات مرتفعا نحو عشرة في المئة أمس الثلاثاء بفضل أنباء الصفقة المحتملة وكان من بين الأنشط تداول في البورصة.

وكانت المصرية للاتصالات أعلنت يوم الأحد أنه لا نية لديها للتصرف في حصتها في الوقت الحالي.

يعمل في سوق الاتصالات المصرية -أيضا- شركة أورنج الفرنسية ومجموعة الاتصالات الإماراتية.