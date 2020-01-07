حكومة دبي: منع الرئيس التنفيذي من تولي رئاسة مجلس الإدارة بالشركات الحكومية وشبه الحكومية

قررت حكومة دبي، اليوم الثلاثاء، منع الجمع بين منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في الشركات الحكومية وشبه الحكومية، في إطار نظام جديد للحوكمة بهذه الشركات.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي في تغريدة، أن القرار اتخذه مجلس دبي المشكل حديثا، وأنه يدعو أيضا مجالس إدارة هذه الشركات لتشكيل لجان لتقييم الاستثمارات وإدارة المخاطر.

وتم في الاجتماع الأول لمجلس دبي الذي ترأسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتماد تطوير خطة من 50 هدفا لدبي، خلال الخمسة أعوام المقبلة، سيتم إعلانها خلال 60 يوما.

وقال حاكم دبي عبر تويتر: «50 هدفا في الخطة سنضمنها في اتفاقيات الأداء الخاصة بمديري العموم . ما نعلنه سننفذه عبر فريق العمل.. أو نستبدل الفريق».