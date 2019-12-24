”غولدمان ساكس“ قد تفعل آلية استقرار أسهم ”أرامكو“ بعد الطرح الأولي

قالت شركة ”أرامكو“ السعودية إن مؤسسة ”غولدمان ساكس“ قد تفَعّل آلية استقرار سعر سهم الشركة، بعد طرح عام أولي قياسي في وقت سابق هذا الشهر.

و“غولدمان ساكس“ مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات، تعد من أشهر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، ويعمل وكيل الاستقرار على دعم سعر السهم عن طريق شراء أسهم إضافية في السوق.

وأضافت ”أرامكو“ أن ”فترة الاستقرار ستنتهي في التاسع من يناير/كانون الثاني، لكن حتى الآن لم تقع أي معاملات بموجبها“.

وأغلقت أسهم أرامكو منخفضة نحو 0.6% اليوم عند 35.40 ريال (9.44 دولار)، لكنها تظل متجاوزة سعر طرحها الأولي البالغ 32 ريالا للسهم، مما يقدر قيمة عملاق النفط بنحو 1.9 تريليون دولار، وتراجعت الأسهم بعد أن سجلت ذروة 38.7 ريال في 12 ديسمبر/كانون الأول.