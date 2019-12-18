تفاديًا للعقوبات الأمريكية .. ”هواوي“ تصنع معداتها في أوروبا

تعمل مجموعة ”هواوي“ الصينية للاتصالات على خطة لتصنيع مكوّنات معدّاتها في موقع بأوروبا، بحسب ما قال رئيسها ليانغ هوا، بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركات في بلاده بالتوقف عن التعامل مع هواوي، لكن ليانغ كرر نفي الشركة للاتهامات بأنها أداة في أيدي الاستخبارات الصينية.

وقال هوا في باريس ”نخطط لتصنيع المكوّنات الخاصة بنا في موقع إنتاج في أوروبا مستقبلًا“، مضيفًا ”نجري دراسة جدوى لفتح مصنع في أوروبا من أجل ذلك. سيعتمد اختيار البلد على هذه الدراسة“.

ورغم عدم وجود جدول زمني لذلك، إلا أن هوا أشار إلى أنه ”قد يحصل سريعًا جدًا“، مضيفًا ”في مجال تكنولوجيا 5 جي الجيل الخامس من الإنترنت فائقة السرعة، لم نعد نعتمد على الشركات الأمريكية للحصول على إمدادات الشرائح الإلكترونية وغيرها من المكوّنات“.

وحرمت خطوة ترامب هواوي من الحصول على الشرائح وغيرها من التكنولوجيا من شركات أمريكية رائدة في هذا المجال على غرار ”مايكرون“ و“كوالكوم“ و“إنتل“، لذا اضطرت الشركة لتنويع قاعدة إمداداتها لتلتفت خصوصًا إلى مناطق أخرى في آسيا.

ويشير كبار السؤولين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى أنه لا يمكن الوثوق بهواوي وأن معدّاتها تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، وهي تهمة نفتها الشركة.

وكرر هوا نفي هواوي لتهمة التجسس، مصرًا على أن الحكومة الصينية لم تطلب منها يومًا التنصّت على عملائها، وقال ”لم يمر علينا طلب من هذا النوع على مدى الأعوام الثلاثين الماضية. حتى وإن تلقينا طلبًا من هذا القبيل في المستقبل، فلن نستجيب“.

وينص القانون الصيني، أن على الأفراد والمنظمات دعم جهود الاستخبارات الوطنية والتعاون معها.