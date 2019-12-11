5 حقائق حول بدء تداول أسهم أرامكو السعودية في البورصة

قرع رئيس أرامكو ياسر الرميان وكبار المسؤولين التنفيذيين في بورصة تداول اليوم الأربعاء، الجرس لبدء التداول على أسهم عملاق النفط أرامكو، وخلال أول ساعة من التعاملات جرى تداول 766.8 مليون سهم، بما يتجاوز حجم التعاملات على أي سهم آخر مدرج في الرياض.

وإليكم 5 حقائق كشفتها معاملات اليوم الأول من إدراج الشركة في البورصة:

أكبر شركة مدرجة في العالم

قالت سارة السحيمي رئيسة مجلس إدارة بورصة تداول السعودية اليوم الأربعاء، إن أرامكو ستصبح أكبر شركة مدرجة في العالم مع بدء تداول أسهمها في بورصة المملكة اليوم.

وأضافت في مناسبة خاصة بالطرح العام الأولي للسهم في البورصة في الرياض، أن تداول ستصبح أيضًا إحدى أكبر البورصات في العالم بفضل إدراج أرامكو.

قفزة الأسهم

صعدت أسهم أرامكو فوق سعر الطرح الأولي في ظهورها الأول ببورصة الرياض اليوم الأربعاء؛ إذ قفز سعر السهم إلى 35.2 ريال (9.39 دولار)، متجاوزًا سعر الطرح الأولي البالغ 32 ريالًا، وعند الحد اليومي لتحرك السعر المسموح به في بورصة تداول السعودية.

6 أمثال إكسون موبيل

وبهذا الصعود المبكر في سعر السهم تتجاوز قيمة أرامكو ستة أمثال شركة النفط الأمريكية العملاقة إكسون موبيل، وأكثر من مثلي حجم الناتج المحلي الإجمالي السنوي للسعودية، وتتخطى بفارق كبير القيمة السوقية لعملاق التكنولوجيا الأمريكي أبل البالغة حوالي 1.2 تريليون دولار.

احتمال تجاوز التقييم المتوقع

أعطى عملاق النفط السعودي المملوك للدولة قيمة سوقية عند حوالي 1.88 تريليون دولار، وإذا صعدت أسهم أرامكو عشرة بالمئة غدًا الخميس أيضًا، فستتجاوز تقييم التريليوني دولار الذي صرح به من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومن المتوقع ضم الشركة إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة في 17 ديسمبر كانون الأول.

الارتقاء ببورصة الرياض لأكبر 10

إدراج أرامكو يرتقي ببورصة الرياض لتصبح من أكبر عشر بورصات من حيث قيمة الشركات المدرجة.

يذكر أن أرامكو جمعت 25.6 مليار دولار في الخامس من ديسمبر كانون الأول من خلال الطرح الأولي، وتعتزم ممارسة خيار تخصيص إضافي بحد أقصى 15 بالمئة بشكل كلي أو جزئي خلال الثلاثين يومًا الأولى من التداول، وفي حالة ممارسة الخيار بشكل كامل، وفق رويترز، فقد يجمع عملاق النفط 29.4 مليار دولار من طرحه الأولي.