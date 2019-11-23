شركة لكزس تكشف النقاب عن أولى سياراتها الكهربائية بالكامل (فيديو وصور)

كشفت شركة ”لكزس“ العالمية النقاب عن أولى سياراتها التي تعمل بالكهرباء بالكامل، خلال معرض للسيارات أقيم في مدينة ”قوانغتشو“ بجنوب الصين.

تعتبر ”UX 300e“ أول سيارة تعمل بالبطارية، تصنعها شركة ”لكزس“ اليابانية، وهي تتميز بنطاق 250 ميلاً.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تتميز السيارة بإمكانية الاتصال بالهاتف الذكي، وأداء بطارية عال، ومحرك عالي القدرة وتسارع طبيعي وسريع.

وباستخدام تطبيق ”ليكزس لينك“، يمكن للسائق تعديل إعدادات مناخ السيارة أو مراقبة مستويات الطاقة في البطارية عن بُعد.

وتخطط لكزس للبدء في بيع UX 300e في سوق الصين العام المقبل، وأن تتوسع في مبيعاتها إلى المملكة المتحدة بحلول عام 2021.

واستعرضت الشركة سيارتها التي لم تحدد تكلفتها بعد، في معرض قوانغتشو الدولي للسيارات في 2019 في الصين، والذي يقام في الفترة من 22 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 1 ديسمبر /كانون الأول 2019.

وقال المتحدث باسم ليكزس: ”لطالما ركزت الشركة على تقديم أداء متميز أثناء القيادة، وهذا ينطبق على أول سيارة تعمل بالبطارية نطورها“.

وقال يوشيهيرو سوا رئيس لكزس: ”لمعالجة المشكلات البيئية التي تواجه كوكبنا، نحتاج إلى تعزيز الاستخدام الواسع للسيارات الكهربائية في الأوقات المناسبة، باستخدام الحلول المناسبة، وبما يتناسب مع كل سوق، وفي نهاية المطاف، بحلول عام 2025، سيكون هناك إصدارات كهربائية لجميع سيارات لكزس، فنحن نهدف إلى بيع السيارات الكهربائية أكثر من التي تعتمد على النفط“.