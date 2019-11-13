إيران تنذر روسيا بسبب مماطلتها في تشييد محطة طاقة

أفادت وكالة أنباء إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن طهران وجهت إنذارًا لموسكو، بسبب تأخر شركة روسية في تشييد محطة طاقة في إيران.

وبموجب الإنذار، طلبت طهران من الحكومة الروسية التدخل وتغيير المتعهد الروسي لتشييد المحطة في موعد أقصاه الشهر المقبل، في حال لم يتم تنفيذ المشروع.

واتفقت إيران وروسيا في 2017 على تشييد موسكو محطة طاقة تحمل اسم ”سيريك“ بسعة 1400 ميغاوات في مدينة هرمزغان، وذلك عن طريق تمويل وتنفيذ روسي.

وأشار تقرير لوكالة أنباء ”ايسنا“ الإيرانية إلى أن المشروع توقف لمدة عامين متواصلين، نظرًا لعدم بدء الشركة الروسية بتنفيذ المشروع، رغم إعلان وزير الطاقة الإيراني إسراع الأعمال للاستفادة من القرض الروسي البالغة قيمته 1.2 مليار مليون يورو.

وأوضح التقرير أن وزارة الطاقة الإيرانية أبلغت السلطات الروسية بمماطلة الشركة المتعهدة بتنفيذ المشروع، فيما توصلت المباحثات بين الجانبين إلى احتمالية البدء في تشييد المحطة في غضون شهر.

ونقلت الوكالة عن مدير عام شركة إنتاج الطاقة الكهربائية الحرارية في إيران، محسن طرزطلب، قوله إن الموعد الذي تعهدت به موسكو لتشييد محطة سيريك، وهو أواخر شهر نوفمبر/تشرين الجاري، يُعد الفرصة الأخيرة لروسيا في هذا الأمر.