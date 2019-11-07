مصممة بمشورة النساء.. ”أستون مارتن“ تكشف عن أول سيارة دفع رباعي (فيديو )

كشفت شركة أستون مارتن العالمية لصناعة السيارات، اليوم الخميس، النقاب عن أول سيارة دفع رباعي فاخرة تصممها للأسرة.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن شركة أستون مارتن العالمية لصناعة السيارات أزالت الستار عن سيارتها العائلية الفخمة ”DBX“، والتي يقدر سعرها بـ 200 ألف دولار، قبل طرحها في الأسواق بأيام.

وزودت الشركة سيارتها الجديدة بتقنيات متقدمة، بنسخة ذات 5 أبواب و5 مقاعد، وقالت إنها صُممت بالكامل بمشورة النساء، مؤكدة أن هذا قد ساعد على ضمان توفر مساحة داخلية عملية لأنماط الحياة المعاصرة والمرنة، بما في ذلك أزرار سهلة الاستخدام وفتحة في الوسط لحقيبة اليد.

وقالت الشركة إن العديد من العملاء المحتملين من جميع الفئات اختبروا سيارة DBX ووجدوا أنها توفر أقصى درجات الراحة الشاملة.

وكشفت الشركة عن السيارة بمعرض في بكين، للاستفادة من أكبر سوق محتمل لـ DBX، عند طرحها في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتعتبر السيارة الجديدة باهظة الثمن بعض الشيء، مقارنة بأقرب منافساتها ”بنتلي بنتايجا”، والتي تأتي بسعر أقل بحوالي 30 ألف دولار.

وتأمل شركة أستون مارتن أن تصبح DBX الجديدة، وهي أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تنتجها الشركة، أكثر منتجاتها مبيعًا.

وقالت الشركة إن DBX الجديدة تعد بمساحة داخلية رائدة في فئتها ومجموعة من المواد الفاخرة.