بكلفة 200 مليون دولار.. شركة سعودية تنفذ محطة طاقة شمسية في مصر 

وقعت شركة ”أكوا باور“ السعودية اتفاقية مع وزارة الكهرباء المصرية لتنفيذ مشروع محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء في منطقة كوم أمبو جنوب مصر بقدرة 200 ميغا وات بنظام BOO.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور محمد شاكر، في مؤتمر صحفي، إن تكلفة إنشاء المحطة 200 مليون دولار، متوقعًا أن تصل القدرات المركبة في الشبكة الكهربائية بنهاية العام المقبل لـ 6600 ميغا وات.

وكانت شركة أكوا باور قد وقعت عقدًا لبناء محطة كهرباء في مصر بقيمة 2.3 مليار دولار العام الماضي، وبحسب العقد المبرم مع الحكومة المصرية ستقوم أكوا باور بإنشاء محطة توليد كهرباء بطاقة 2250 ميغا وات، في الأقصر، باستثمارات تُقدر بـ2.3 مليار دولار، على أن تقوم وزارة الكهرباء المصرية بشراء الإنتاج، بحسب وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر.

يذكر أن الشركة السعودية وقعت الثلاثاء، عقد مشروعين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبلغ قدرة كل منهما 125 ميغاوات (بقدرة إجمالية تبلغ 250 ميغاوات).