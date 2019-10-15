شركة قطرية تقتحم قطاعي الطاقة والمعادن في السودان

أعلنت قطر، الثلاثاء، دخول شركة ”قطر للتعدين“ إلى السودان؛ للاستثمار في قطاعي الطاقة ممثلة بالكهرباء والمعادن، في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء السفير القطري لدى السودان، عبدالرحمن بن علي الكبيسي، مع وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، بالعاصمة الخرطوم.

ولم تورد وكالة الأنباء السودانية الرسمية، التي نقلت الخبر، أية تفاصيل بشأن حجم استثمار الشركة القطرية، وموعد البدء بالخطوات العملية لها في السودان.

وتستثمر قطر حاليًا، نحو 1.5 مليار دولار في السودان، عبر 40 مشروعًا زراعيًا وسياحيًا وعقاريًا، بحسب بيانات سودانية رسمية.