شركة لحوم برازيلية تواصل تزويد الخليج رغم خضوع مصنع في أبوظبي للتدقيق

أكدت شركة تصنيع الأغذية البرازيلية بي.آر.إف، اليوم الأربعاء، أن مصنعها في أبوظبي يخضع لعملية تدقيق، وأن السعودية حظرت شراء بعض منتجاتها، لكنها ما زالت تورد إلى أسواق الخليج.

وقالت بي.آر.إف، التي لم تسمِ حتى الآن الجهة التي تقوم بالتدقيق، إن حظر البيع إلى السعودية أثر فقط على جزء من أنشطتها في منطقة الخليج.

وقالت متحدثة باسم الشركة لرويترز: إن تدقيق أبوظبي يتعلق بالقيمة المضافة لمبيعات المصنع من اللحوم المصنعة، مضيفة أن المصنع يحصل على حوافز ضريبية بناءً على ذلك.

وقالت بي.آر.إف: إن نحو 90 بالمئة من اللحوم الحلال التي تبيعها في المنطقة طازجة، لذا لم تتأثر بالحظر الذي أوردته بداية صحيفة فالور إيكونوميكو البرازيلية.

وقالت الشركة: إن المصنع ما زال مفتوحًا خلال عملية التدقيق لخدمة بقية الأسواق، وإن التوريد لمنطقة الخليج مضمون بفضل مخزوناتها في المنطقة.

وفي الربع الثاني من العام، قالت بي.آر.إف إنها باعت 298 ألف طن من الدجاج في سوق اللحم الحلال، منها 40 ألف طن مصنعة. ومن هذه الأربعين ألف طن اتجه نحو 25 بالمئة إلى السعودية، وفقًا لإشعارات الشركة.