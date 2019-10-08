ارتفاع أسهم إيرباص وسط ضغط بتسليم الطلبيات

ارتفعت أسهم إيرباص، اليوم الثلاثاء، مع رهان المستثمرين على أن زيادة 13.5% في تسليمات 9 أشهر ستقُرب الشركة من تحقيق هدف العام بأكمله رغم تعطيلات في المصانع، بينما نال إلغاء شركة الطيران النرويجية المتأزمة لخمس طائرات من بريق نيل 41 طلبية جديدة.

وصدرت البيانات الشهرية لإيرباص في وقت متأخر، أمس الاثنين، وهي تضع تسليمات صانع الطائرات الأوروبي وطلبياته الجديدة فوق منافسته الأمريكية بوينغ بفارق كبير، في عام بطيئ لصناعة الطائرات التجارية، وسط عناوين أخبار سلبية على صعيد السلامة وتوترات التجارة.

وتتجه إيرباص للتفوق على بوينغ في التسليمات السنوية للمرة الأولى منذ العام 2011، بعدما اضطرت الشركة الأمريكية إلى إيقاف طائرتها الأعلى مبيعًا، 737 ماكس، في آذار/مارس الماضي في أعقاب حوادث دامية.

وبغية تحقيق هدف تسليم 880 إلى 890 طائرة للعام بأكمله، يجب على إيرباص تجاوز الرقم القياسي للتسليمات المسجل في الربع الأخير من العام الماضي عند 297 طائرة، وهو هدف قال بنك كريدي سويس إنه“طموح لكن ممكن“.

وسلّمت إيرباص 571 طائرة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، وارتفعت أسهم الشركة 2.6 % مع اعتقاد المستثمرين أنها ستكرر ما حققته مرارًا من قبل بزيادة التسليمات زيادة كبيرة في الأشهر الأخيرة من العام.

ورغم ذلك، قالت مصادر في القطاع إن إيرباص تواجه مشكلات مستمرة في مصنع هامبورغ تتعلق بالطائرة إيه 320 نيو التي عليها طلب كبير، حيث تأثرت التسليمات جراء تعطيلات في الإنتاح، وتأخيرات في التوريدات، ونقص في العمالة ومشاكل جودة.

وقال مصدر مطلع:“أعتقد أن الوضع لن يتغير حتى العام المقبل“.

لكن البيانات أظهرت أن تسليمات الطائرة إيه321 نيو زادت 57 % في الأشهر التسعة الأولى من العام بعدما وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال 4 أشهر في أيلول/سبتمبر الماضي.

وحذَّر بعض المحللين من أن رسومًا جديدة بواقع 10% تخطط الولايات المتحدة فرضها على طائرات إيرباص المجمعة في أوروبا في نزاع تجاري بخصوص دعم صناعة الطائرات قد تفضي إلى تعطيلات.

ورفعت طلبيات جديدة لإيرباص في أيلول/سبتمبر الماضي لـ 41 طائرة إجمالي طلبيات 9 أشهر إلى 303 طائرات، أو صافي 127 طائرة بعد إلغاءات تشمل 5 طائرات إيه 320 نيو كانت لشركة الطيران النرويجية.