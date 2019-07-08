تغريم الخطوط الجوية البريطانية 236 مليون دولار لسرقة بيانات الركاب

كشفت الخطوط الجوية البريطانية عن تغريمها أكثر من 236 مليون دولار بسبب انتهاك بيانات العملاء.

وأعلنت شركة الطيران، اليوم الإثنين، أن مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة أخطرها بالغرامة الهائلة بسبب سرقة بيانات الركاب من موقعها على الإنترنت.

وبحسب صحيفة ”مترو“ البريطانية، تعادل هذه الغرامة 1.5 % من مبيعات الخطوط الجوية البريطانية في جميع أنحاء العالم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ”أليكس كروز“، إنه يشعر بخيبة الأمل من النتيجة الأولية، مشيرًا إلى أن الشركة تعاملت بسرعة مع عملية سرقة بيانات العملاء.

وأوضح: ”لم نعثر على أي دليل على وجود نشاط احتيالي على الحسابات المرتبطة بعملية سرقة البيانات، ونحن نعتذر لعملائنا عن أي إزعاج تسبب فيه هذا الحدث“.

وقال ”ويلي والش“، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الدولية المالكة لشركة الطيران البريطانية: إن الشركة ستطعن في الغرامة.