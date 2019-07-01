”موانئ دبي“ تستحوذ على شركة ”توباز“ للطاقة مقابل 1,1 مليار دولار‎

المصدر: ا ف ب

أعلنت شركة ”موانئ دبي العالمية“، اليوم الإثنين، أنها استحوذت على شركة ”توباز“ للطاقة والملاحة الدولية مقابل 1,1 مليار دولار.

وشركة ”توباز“ ومقرها دبي، تابعة لشركة ”النهضة“ للخدمات، ومدرجة في بورصة مسقط في سلطنة عمان، وتملك ”ستاندرد تشارترد برايفت إكويتي“ حصة الأقلية فيها.

وقالت ”موانئ دبي العالمية“، في بيان، إن الشركة تدير أسطولًا يتألف من 117 سفينة متواجدة بصورة شبه دائمة في بحر قزوين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب أفريقيا.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ”موانئ دبي العالمية“، سلطان أحمد بن سليّم، أن الاستحواذ ”سيعزز مكانة موانئ دبي العالمية كمشغل عالمي رائد في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية“.

وأكد بن سليّم أن الصفقة تأتي ”في سياق إستراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز حضورنا في قطاع الخدمات اللوجستية، وأن نصبح شركة مزودة للحلول الرائدة للعملاء النهائيين“.

وتدير المجموعة الإماراتية نحو80 محطة بحرية وداخلية في 40 دولة.