”أرامكو“ السعودية توقع 12 اتفاقية مع شركات كورية جنوبية

قالت شركة ”أرامكو“ السعودية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها وقعت 12 اتفاقية مع شركاء كوريين جنوبيين بمليارات الدولارات في إطار استراتيجية بعيدة المدى لنمو أنشطة المنبع والتنوع.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية أمين الناصر، في تصريح متلفز اليوم، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يفتتح توسعة مصفاة ”إس – أويل“ البالغة قيمتها 4.2 مليار دولار في كوريا الجنوبية.

وتغطي الاتفاقيات، التي وقعتها أرامكو مع شركات من بينها هيونداي للصناعات الثقيلة، بناء السفن وتصنيع المحركات والتكرير والبتروكيماويات وإمدادات الخام والمبيعات وتخزين النفط.