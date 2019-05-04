هل تفشل صفقة اندماج ”أوبر“ و“كريم“ في مصر؟

يعكف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، على دراسة الآثار المترتبة على صفقة اندماج ”أوبر“ و“كريم“، في خطوة يعتبرها البعض ستفشل إتمام الصفقة التي وقعت بين الشركتين في آذار مارس الماضي، مقابل 3.1 مليار دولار، ما يجعلها أكبر عملية شراء لتطبيق تكنولوجي في المنطقة.

وكان الجهاز قد حذر المجموعتين، من إبرام اتفاق دون الحصول على موافقته المسبقة، وهي الخطوة التي أشار إلى كونها مخالفة للقانون، مبينًا بأن ”من شأن تلك الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة والمستهلك يتعذر تداركها“.

وقال جهاز حماية المنافسة، إنّه ”اجتمع يوم السبت مع ممثلين عن الشركتين؛ لبحث تسوية الأزمة، حيث يعتزم إصدار قرار نهائي قريبًا بخصوص الصفقة، وذلك عقب تقييم آثارها على المنافسة في السوق المصرية، وعلى مختلف أسواق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية، وفقًا للقانون المصري“.

وأشار الجهاز في بيانه، إلى أنّ الشركتين أبدتا ”رغبتهما في أن تتوافق الصفقة مع أحكام قانون حماية المنافسة، لما تمثله السوق المصرية من أهمية وحجم الإيرادات المحتملة منه بالنسبة لنشاط الشركتين على مستوى العالم“.

وأكد الجهاز حرصه على حماية السوق من أي أضرار في المنافسة، وضمان توافر بيئة تنافسية صالحة لجميع الشركات، والحفاظ على فرص وعناصر الجذب للمستثمرين الحاليين والمحتملين في هذا القطاع.

من جانبه، قال مصدر في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنّ ”الجهاز يتجه لتمرير الصفقة عبر توفيق أوضاع الشركتين“، لافتًا إلى أنّ اجتماعًا عقد بين ممثلين عن الشركتين ومسؤول مصري قبل توقيع الصفقة آذار مارس الماضي؛ للحصول على الضوء الأخضر، وهو ما يشير إلى أنّ الحكومة المصرية لن تعرقل الصفقة.

وأوضح المصدر لـ“إرم نيوز“، أنّ ”اجتماع يوم السبت تطرق إلى عدة نقاط فنيّة سيتم تسويتها في العقد الموقع بين الشركتين لتتوافق مع القانون المصري ومن ثم إتمام الاستحواذ“.

وقرّرت شركة ”أوبر“ للنقل الذكي في مصر، في شباط فبراير الماضي، تحريك سعر تعريفة الركوب على خدماتها، في محافظتي القاهرة والإسكندرية.