الصين تدعو كوريا الشمالية للمشاركة في قمة ”طريق الحرير“

أعلنت الصين اليوم الجمعة، أن قادة 37 دولة وممثلين من كوريا الشمالية سيحضرون قمة مبادرة ”الحزام والطريق“ الأسبوع المقبل، وذلك في معرض ردها على انتقادات وجهت إلى مشروع البنية التحتية التجاري الضخم المعروف باسم ”طريق الحرير الجديدة“.

وقال ”وانغ يي“ وزير الخارجية الصيني في مؤتمر صحفي، إن ”إيطاليا أصبحت أول عضو في مجموعة السبع الصناعية ينضم للمبادرة، وستكون من بين 37 دولة ممثلة على مستوى القادة في قمة 25-27 نيسان/أبريل في بكين“.

وبين الوزير الصيني، أن ”كوريا الشمالية جارة الصين“ سترسل وفدًا، معتبرًا أنّ ”هذا أمرًا طبيعيًا للغاية لأنها مبادرة للتعاون الاقتصادي، لكن ليس لأي دولة الحق في منع الآخرين من المشاركة“.

ولم يوضح ما إذا كان الزعيم كيم جونغ أون سيشارك، علمًا أنه سيلتقي بالرئيس فلاديمير بوتين في روسيا هذا الشهر.

ورد ”وانغ“ على الانتقادات قائلًا: إن ”من لا يقدر على أداء عمل بصورة حسنة، عليه ألّا يمنع الآخرين من القيام بذلك، حيث إن مثل هذه العقلية غير بناءة وغير مفيدة للآخرين“، مضيفًا: ”أريد أن أؤكد أن هذا النوع من الشراكة ليس أداة جيوسياسية، وإنما منصة للتعاون“.

وتبلغ كلفة هذا المشروع الذي يحظى برعاية الرئيس الصيني شي جينبينغ تريليون دولار، ويشمل مشاريع بحرية وسكك حديد وشبكة طرق في آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وقسمت المبادرة أوروبا ونعتتها واشنطن ”بالغرور“، لكن عددًا متزايدًا من الدول تنضم إليها على الرغم من التحذيرات المتعلقة بالديون ومن عقد صفقات غير شفافة تميل لصالح الشركات الصينية.

وترتبط معظم الدول الأخرى المدرجة في القائمة بعلاقات ودية تقليدية مع بكين، بما في ذلك معظم دول جنوب شرق آسيا ودول أوروبا الشرقية التي كانت أعضاء سابقًا في الكتلة السوفياتية.

وقالت الولايات المتحدة، إنها لن ترسل وفدًا رفيع المستوى.

وعبرت بعض الدول عن قلق متزايد بشأن مبادرة طريق الحرير الجديدة، التي وصفها عدد من قادة الغرب بأنها ”فخ للاستدانة“، ففي العام الماضي، اضطرت سريلانكا إلى تأجير الصين لمدة 99 عامًا ميناءً في مياه عميقة بعد أن عجزت عن سداد قروض مشروع بقيمة 1,4 مليار دولار.

ويرى البعض أن المشروع يعطي الصين قوة جغرافية سياسية، في حين أصرت بكين على أن مبادرة الحزام والطريق مفتوحة للجميع.